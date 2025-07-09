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Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз азербайджанских молочных продуктов
Ввоз молочных продуктов от двух азербайджанских компаний в Россию будет полностью прекращен с 11 июля из-за отказа в инспекции предприятий.
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России всей молочной продукции, произведенной азербайджанскими компаниями ООО «ALLBUY» и ООО «MILK PRODUCTS», передает «Комсомольская правда». Запрет вступит в силу 11 июля и распространяется на все виды молочных товаров этих фирм.
Ведомство объяснило решение тем, что Азербайджан отказал Россельхознадзору в проведении инспекции на предприятиях и не проявил интереса к дальнейшим поставкам в Россию. Ранее российская служба направила азербайджанским компетентным органам информацию о готовности провести проверку для контроля за соблюдением законодательства ЕАЭС и устранения ранее выявленных нарушений.
В сообщении отмечается, что представители азербайджанских компаний уведомили, что не заинтересованы в дальнейших поставках своей продукции на российский рынок, что и послужило основанием для введения ограничений.
Ранее Россельхознадзор заявил о росте фитосанитарных нарушений в продукции из Турции. А на границе Казахстана и России у КПП «Сырым» возле Оренбургской области инспекторы обнаружили фуру с крупной партией яиц, у которой отсутствовали обязательные ветеринарные документы,