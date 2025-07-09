Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.5 комментариев
Роспотребнадзор: Эпидемия сибирской язвы России не грозит
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подчеркнула отсутствие риска эпидемического распространения сибирской язвы из Казахстана на территорию России, поскольку вспышка произошла вдали от границы.
Ведомство заявило, что постоянно мониторит ситуацию по заболеваемости сибирской язвой в Казахстане, где в двух селах Атбасарского района Акмолинской области введен карантин после того, как заболело десять голов крупного рогатого скота и зарегистрировали семь случаев заболевания среди людей.
В пунктах пропуска через границу России применяется АИС «Периметр», что позволяет отслеживать эпидемиологическую обстановку в режиме реального времени и снижать риски осложнения ситуации внутри страны.
На территории России действует комплекс профилактических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение инфицирования населения опасными болезнями.
Роспотребнадзор напоминает: «Сибирская язва у людей носит профессиональный или профессионально-бытовой характер».
Ведомство рекомендует не покупать мясо на стихийных рынках и обращаться к врачу при первых симптомах болезни. Лица, контактировавшие с зараженными животными или их продукцией, должны получать срочную профилактику и находиться под медицинским наблюдением. Передача инфекции от человека к человеку невозможна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Таиланде зарегистрировали смерть мужчины после заражения сибирской язвой.