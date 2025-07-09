Куренков переизбран главой исполнительного совета МОГО на два года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МЧС Александр Куренков переизбран председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны на два года, передает ТАСС. Его полномочия продлены на период до 2026 года. Куренков уже занимал эту должность последние два года – впервые за более чем 90-летнюю историю организации руководителем исполнительного совета был представитель России.

Заместителем председателя исполнительного совета останется представитель Бахрейна. В пресс-службе МЧС процитировали Куренкова: «В своей работе планируем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения, доверия и действовать в интересах всех стран – членов МОГО. Уверен, что только вместе, через поиск компромиссов и объединение усилий, мы сможем более эффективно помогать нуждающимся и обеспечить стабильное будущее МОГО».

Решение о переизбрании было принято на 58-м заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО, которое проходит в Баку. В ходе заседания планируется также избрать нового генерального секретаря организации.

МОГО объединяет 61 государство-участника и 16 стран-наблюдателей. Организация содействует созданию структур по защите и помощи населению, а также охране имущества и окружающей среды при чрезвычайных ситуациях. Штаб-квартира МОГО расположена в Женеве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Баку для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны.