Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.3 комментария
Гендиректор МАГАТЭ предостерег Европу от попыток получения ядерного оружия
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказался против возможных попыток европейских стран получить ядерное оружие, подчеркивая, что такие действия могут привести к разрушению существующего мирового порядка и превращению его в «закон джунглей».
Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita отметил: «Если даже уже европейские страны подавали бы пример нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия, мы бы быстро очнулись в мире, где 20-30 стран имеют ядерное оружие». Он подчеркнул, что во многих регионах, включая Западную Европу, Азию и страны Персидского залива, существуют технологические возможности для создания подобного вооружения, передает ТАСС.
Гросси также добавил, что в таком мире ядерное сдерживание потеряло бы смысл, поскольку каждый действовал бы самостоятельно, а применение ядерного оружия стало бы реальной угрозой. По его мнению, это приведет к нестабильности и росту риска глобальных конфликтов.
В конце июня новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что французам следует оставить попытки «бряцать оружием» и разжигания в Европе «предвоенных настроений».
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран Евросоюза. Кроме того, Bloomberg сообщило, что правительство Британии рассматривает расширение ядерных возможностей в НАТО на фоне сомнений в готовности США защищать Европу.