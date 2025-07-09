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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    9 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    6 комментариев
    9 июля 2025, 14:39 • Новости дня

    Гендиректор МАГАТЭ предостерег Европу от попыток получения ядерного оружия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказался против возможных попыток европейских стран получить ядерное оружие, подчеркивая, что такие действия могут привести к разрушению существующего мирового порядка и превращению его в «закон джунглей».

    Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita отметил: «Если даже уже европейские страны подавали бы пример нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия, мы бы быстро очнулись в мире, где 20-30 стран имеют ядерное оружие». Он подчеркнул, что во многих регионах, включая Западную Европу, Азию и страны Персидского залива, существуют технологические возможности для создания подобного вооружения, передает ТАСС.

    Гросси также добавил, что в таком мире ядерное сдерживание потеряло бы смысл, поскольку каждый действовал бы самостоятельно, а применение ядерного оружия стало бы реальной угрозой. По его мнению, это приведет к нестабильности и росту риска глобальных конфликтов.

    В конце июня новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что французам следует оставить попытки «бряцать оружием» и разжигания в Европе «предвоенных настроений».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран Евросоюза. Кроме того, Bloomberg сообщило, что правительство Британии рассматривает расширение ядерных возможностей в НАТО на фоне сомнений в готовности США защищать Европу.

    8 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»

    Политолог Рар: В арсенале ЕС остался «последний выстрел» в сторону России

    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В руководстве ЕС полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону Дональда Трампа и уговорить его ввести санкции против России. Попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких рестрикций против России.

    «В ЕС не осталось реалистично и стратегически думающих политиков. У всех залились глаза кровью, преобладает лозунг "бей Россию, спасай Европу". Европейские лидеры всеми силами хотят остановить продвижение российских войск на Украине. Они видят, что ВСУ слабеют, но не хотят отправлять в зону конфликта западные подразделения», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции – «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», – подчеркнул эксперт.

    «Для достижения своей цели политики готовы предпринимать шаги, которые до сих пор считались нереальными. Но Европа хочет использовать весь свой вес в мировой экономике, чтобы заставить те страны, которые помогают Москве обходить западные санкции, полностью отказаться от сотрудничества с Россией. В руководстве ЕС самонадеянно считают, что у объединения есть необходимые рычаги», – указал аналитик.

    «Они также полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону «разочарованного» во Владимире Путине Дональда Трампа, после чего они вместе смогут вести санкции. Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО», – прогнозирует политолог.

    «Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному – в том числе болезненному для себя – сценарию ради последней стратегической попытки разрушить российскую экономику. Все для того, чтобы нанести Москве поражение на Украине», – заключил Рар.

    Ранее МИД Франции сообщил о подготовке ЕС к вводу «самых жестких» с 2022 года санкций против Москвы. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, заявил глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро. Он пояснил, что рестрикции будут направлены на нефтяные доходы, российских финансовых игроков и посредников в других странах.

    Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. «Мы видели, что с тех пор, как Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», – сказал дипломат.

    Примечательно, что заявление о санкциях появилось спустя несколько недель после того, как Эммануэль Макрон заявлял об исчерпании Францией возможностей для поставок оружия на Украину.

    После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая банки, депозитарии и платежные системы. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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    8 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о стремлении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной, чтобы убедить ее в этом, Европа намерена ввести «самые жесткие санкции» против Москвы.

    «Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

    По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

    «Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.

    В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах».  Кроме того, из-за новых санкций Россия  «больше не добьется прогресса» на военном поприще.

    «Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

    Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.

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    9 июля 2025, 13:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    7 июля 2025, 20:27 • Новости дня
    Фон дер Ляйен обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией»
    Фон дер Ляйен обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией»
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На слушаниях в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инициаторов вотума недоверия «экстремистами», обвинив их в «получении поддержки от России».

    Она заявила, что «европейская демократия сталкивается с серьезными вызовами», а «экстремисты стремятся поляризовать общество при помощи дезинформации», передает ТАСС.

    По ее словам, нет доказательств, что у этих партий есть реальные решения, но «есть данные о поддержке с российской стороны».

    Фон дер Ляйен не стала отвечать на выдвинутые против нее обвинения в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Вместо этого она заявила, что сторонники вотума недоверия пытаются подорвать европейскую демократию.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Он объявил, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

    В ЕК сообщили, что вся коллегия ЕК, включая главу Урсулу фон дер Ляйен, примет участие в обсуждении вотума недоверия в Европарламенте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники.

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    9 июля 2025, 12:23 • Новости дня
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если в нем не сохранится пункт о снижении максимальной цены на российскую нефть, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

    «У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция», – заявил министр, его цитирует гостелерадио ERR, передает ТАСС.

    Он напомнил, что изначально снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель было заложено в проекте Еврокомиссии. Однако сейчас обсуждается возможность исключения этой меры из итогового варианта документа.

    На прошлой неделе Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Словацкий премьер Роберт Фицо предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    9 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией

    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая

    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией
    @ Andy Wong/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин отверг требования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Москвой, подчеркнув, что взаимодействие между странами не является угрозой для других государств.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала на брифинге слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Пекин сократить сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    «Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», – заявила она.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС – КНР потребовала от Китая изменить подход к поддержке России и открыть внутренний рынок для европейских компаний.

    Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

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    9 июля 2025, 13:41 • Новости дня
    Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен

    Премьер Венгрии Орбан потребовал отставки главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

    Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично настоял на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    В публикации на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Орбан написал: «Пора уйти», добавив к посту фотографию фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники.

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    8 июля 2025, 12:27 • Новости дня
    В МИД заявили о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией

    Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией

    В МИД заявили о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО и Европейский союз предпринимают активные шаги к возможному военному противостоянию с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    По итогам заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме Грушко сообщил, что дискуссия касалась вопросов войны и мира, а также военных приготовлений Запада, передает ТАСС. «Они (НАТО и ЕС) конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией», – заявил дипломат.

    Грушко также прокомментировал заявления о новых санкциях Евросоюза, подчеркнув, что Россия обладает необходимым опытом противодействия санкционному давлению и может защищать свои экономические интересы. Он отметил, что «по части санкции фантазия у них бьет через край», но российская сторона знает, как реагировать на такие меры.

    Замминистра отдельно подчеркнул, что ситуация в отношениях между российским и французским внешнеполитическими ведомствами не изменилась после недавнего телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. «Состояние связей осталось прежним», – уточнил он.

    Агентство Bloomberg писало, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов.

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    8 июля 2025, 14:19 • Новости дня
    Глава ЕК потребовала от Китая ограничить сотрудничество с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС – КНР потребовала от Китая изменить подход к поддержке России и открыть внутренний рынок для европейских компаний.

    Она подчеркнула, что поддержка Китаем России, по ее словам, «создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе», передает ТАСС.

    «То, как Китай продолжает взаимодействовать с Россией и ее войной, станет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая», – сказала глава ЕК.

    Кроме ограничения сотрудничества с Россией, Еврокомиссия требует открытия китайского рынка для товаров и услуг из Европы, а также сокращения государственной поддержки китайской промышленности. Фон дер Ляйен заявила, что европейским компаниям становится все сложнее работать в Китае из-за политики «Покупай китайское», которая предоставляет продукции местного производства преимущество в размере 20% в государственных тендерах. Она добавила, что в случае отсутствия прогресса ЕС введет собственные меры, включая новые пошлины.

    Глава ЕК также призвала снизить ограничения на экспорт редкоземельных элементов и предупредила, что Евросоюз «не потерпит кибератак и политического вмешательства» со стороны Пекина. При этом никаких уступок Китаю со стороны Евросоюза озвучено не было.

    Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

    Ранее глава МИД Китая пообещал избавить Евросоюз от проблем в общении с Пекином, а глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

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    9 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    @ Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская внешнеполитическая служба вызвала посла Китая после того, как Берлин обвинил китайский военный корабль в нацеливании лазером на немецкий самолет, участвующий в миссии Aspides.

    Об этом журналистам сообщил представитель службы ЕС Анвар аль-Ануни, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «использование китайскими военными лазера для прицеливания по немецкому самолету, патрулирующему Красное море в рамках миссии ЕС Aspides, опасно и неприемлемо». По его словам, действия китайских военных поставили под угрозу экипаж и помешали выполнению поставленных задач.

    Ранее министерство иностранных дел Германии обвинило китайских военных в использовании лазера для нацеливания на самолет ВВС ФРГ во время операции Aspides в Красном море.

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    8 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Пушков назвал «ледяную войну» главным препятствием диалогу России и Европы
    Пушков назвал «ледяную войну» главным препятствием диалогу России и Европы
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейское общество хочет нормализации отношений с Россией, на это есть запрос, но он уступает другому, более весомому, заявил сенатор Алексей Пушков в интервью.

    «Запрос на нормализацию отношений в европейском обществе существует, но уступает запросу на даже не на холодную войну, а то, что я называю ледяной войной. Если мы сравним сейчас наши отношения с европейскими странами и то, что было в холодную войну, то это – небо и земля», – сказал он «Аргументам и фактам».

    По мнению Пушкова, холодная война была «очень мягкой формой конфронтации по сравнению с тем, что сейчас происходит». Он пояснил, что тогда не было персональных санкций, тогда не взрывали газопроводы, лидеры государств встречались между собой, несмотря на отношения, важные договоры заключались.

    «Сейчас же ничего нет. Запад в целом только занимается демонтажем тех правовых инструментов, которые были созданы раньше: в области контроля над вооружениями, в области ограничения ядерных вооружений. Можно сказать, что сейчас мы с Европой находимся вообще в разных мирах», – отметил сенатор.

    Он указал на то, что прежде у России и Европы были различия в общественно-политическом строе – социализм против капитализма, при этом признавалась необходимость стратегической стабильности.

    «Сейчас, если мы посмотрим, о чем говорят в Европе и у нас, то это абсолютно разные повестки, они практически не пересекаются», – резюмировал Пушков.

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    6 июля 2025, 15:23 • Новости дня
    WP: Германия и Польша ограничили свободное перемещение в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские власти объявили о временном ужесточении контроля на границе с Германией и Литвой на фоне роста числа нелегальных мигрантов, сообщила газета The Washington Post.

    О введении временного контроля на границе между Польшей и Германией сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post. По данным издания, новые меры могут негативно сказаться на свободе перемещения по Евросоюзу, поскольку сейчас проверки на границах осуществляют одиннадцать из двадцати девяти стран Шенгенской зоны. Эксперты отмечают, что ужесточение контроля между ФРГ и Польшей дополнительно осложнит ситуацию для граждан, путешествующих по Европе.

    На польско-германской границе уже действуют общественные патрули «Движения защиты границ», которые были созданы Робертом Бонкевичем после сообщений о перемещении нелегальных мигрантов из Германии в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск объявил о восстановлении временного контроля на польско-германской и польско-литовской границах с 7 июля. Польша направила 1,5 тыс. пограничников к границе с Белоруссией. Претендент на пост президента в Польше от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен выступил за закрытие границ для мигрантов-мусульман.

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    8 июля 2025, 11:05 • Новости дня
    Politico: В коалиции главы ЕК произошел раскол перед голосованием о вотуме недоверия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дебаты в Европарламенте накануне вотума недоверия показали, что коалиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказалась на грани распада из-за разногласий с социалистами и либералами, пишет Politico.

    Дебаты по лидерству главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвали резкую реакцию почти всех политических групп, отмечает Politico.

    Представители социалистов, зеленых и либералов резко осудили ее шаги по ослаблению «зеленого курса», поддержке дерегулирования и обходу парламента в вопросах оборонных расходов. Социалисты критиковали ее за то, что она «отворачивается», когда ее Европейская народная партия заключает сделки с правыми силами.

    Фон дер Ляйен открыто обвинила оппонентов в распространении фейков, назвав их «конспирологами», «антиваксерами» и «апологетами Путина». В ответ на обвинения по Pfizergate (скандалу вокруг закупок Евросоюзом вакцин от коронавируса во время пандемии) она назвала спекуляции вокруг контракта на вакцины «ложью» и отказалась раскрыть детали своей переписки с главой Pfizer.

    Ряд депутатов из числа социалистов и либералов воспользовались возможностью вернуть себе политическое влияние и предупредили фон дер Ляйен, что без их поддержки управлять Европой невозможно. Среди немецких социалистов обсуждается возможность воздержаться при голосовании о доверии.

    Глава Европейской народной партии Манфред Вебер и сама фон дер Ляйен заявили, что вотум недоверия инспирирован крайне правыми и выгоден «друзьям Путина». В свою очередь, внутри правого лагеря возник раскол из-за разногласий по стратегии и взаимодействию с другими партиями.

    Ранее фон дер Ляйен обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией».

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники.

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    7 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Bloomberg: Европейский военный бум сравнили с технологической «золотой лихорадкой»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны на фоне роста расходов на оборону пытаются расширить понятие «оборонных инвестиций»; Италия предлагает включить в них строительство моста за 13,5 млрд евро между Сицилией и материком.

    Как пишет Bloomberg, бум оборонной промышленности в Европе вызывает сравнения с «золотой лихорадкой» в сфере технологий. Европейский оборонный сектор переживает настоящий бум, а акции компаний, связанных с вооружением, обгоняют даже такие гиганты, как Nvidia. При этом оборонные фонды аккумулируют миллиарды в предвкушении роста военных расходов, связанных с новой геополитической реальностью. Страны НАТО договорились увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП в ближайшие годы.

    Однако большинство европейских стран уже сталкиваются с трудностями из-за нехватки средств, необходимых на развитие искусственного интеллекта, реиндустриализацию и переход к экологичной энергетике. Германия – исключение, но в других странах и инвесторы, и избиратели устали от роста налогов и госдолга. Сокращать социальные расходы правительства также не готовы.

    Италия, имеющая один из самых высоких уровней госдолга в еврозоне, решила подойти к вопросу креативно. Власти страны намерены классифицировать строительство моста между Сицилией и материком стоимостью 13,5 млрд евро как оборонный проект. Эта идея подверглась критике, в частности, представитель оппозиционного «Движения пяти звезд» назвал этот шаг «издевательством» над военными расходами.

    Хотя в новых целях НАТО 1,5% ВВП действительно отводится на инфраструктуру и обеспечение совместимости, попытки под видом оборонных проектов протолкнуть спорные инициативы вызывают опасения. Эксперты подчеркивают, что размывание границ между военной и гражданской инфраструктурой угрожает единству Европы и может подорвать доверие к новым правилам.

    Аналитики указывают на необходимость четких определений, лучшей координации и развития инноваций – например, создание европейского аналога американского агентства DARPA. Пример Италии показывает: для эффективного оборонного бума Европы важно не подменять реальные инвестиции политическими проектами, а направлять средства на действительно необходимые технологии и разработки.

    Ранее датский министр экономики Стефани Лосе заявила, что увеличение военных расходов может создать угрозу финансовой стабильности ЕС на фоне внешних экономических вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия решила включить проект строительства моста на Сицилию в список военных расходов. Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО.

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    8 июля 2025, 10:05 • Новости дня
    Дугин заявил о намерении ЕС создать военный союз с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский философ Александр Дугин прокомментировал речь военного комиссара ЕС Андрюса Кубилюса, в которой обсуждалось формирование военного союза Европы с участием Украины.

    Дугин раскрыл содержание речи литовского политика Кубилюса на форуме Conversations Tocqueville. По словам Дугина, Кубилюс заявил о необходимости для Евросоюза самостоятельно формировать новый военный проект Pax Europea, чтобы противостоять России и не полагаться на США после смены внешнеполитического курса в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Дугин отметил, что Кубилюс подверг критике движение MAGA и президента США Дональда Трампа, объясняя это якобы утратой американцами чувства демократии. Философ считает, что в отличие от европейских «либеральных нацистов», американское движение MAGA выражает протест против излишков либерализма и сохраняет традиционные демократические ценности.

    В ходе выступления Кубилюс предложил создать в Европе новый военный союз с участием Украины, который, по его мнению, должен стать «наступательным и агрессивным блоком против России». В ЕС, по словам Дугина, обсуждается идея включения Украины в состав этого союза без дополнительных условий и перехода к прямому военному противостоянию с Россией.

    Дугин подчеркнул, что подобная стратегия фактически означает отказ Европы от опоры на НАТО и Pax Americana, а также превращение Евросоюза в самостоятельный военный полюс, где Украина играет ключевую роль. Философ выразил убеждение, что «Россия должна продолжать воевать на Украине до победного конца, ставя во главу угла собственные интересы и развитие Pax Russica».

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    8 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС готовит ответные меры на тарифы США и тайно надеется на сделку

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз заявил, что приближается к заключению рамочного торгового соглашения с США после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье.

    «Они провели хороший обмен мнениями. Мы находимся в начале финальной стадии, по крайней мере, для достижения принципиального соглашения», – заявил журналистам в понедельник в Брюсселе официальный представитель ЕС Улоф Гилл.

    Евросоюз спешит заключить торговое соглашение с Трампом до того, как тарифы почти на весь его экспорт в США подскочат до 50%. Трамп ввел тарифы почти для всех торговых партнеров США, заявив, что хочет восстановить отечественное производство.

    «Переговорщики ЕС и США в выходные работали над заключением предварительной сделки, которая позволила бы избежать масштабной эскалации тарифов. Послы стран блока в последний момент запланировали встречу в понедельник, чтобы получить отчет от Европейской комиссии о ходе переговоров, сообщили дипломаты ЕС», – пишет Bloomberg.

    Трамп сказал, что объявит о торговых сделках в понедельник и что у торговых партнеров будет время до августа перед тем, как вступят в силу тарифы. Это дает им возможность за три недели решиться на заключение сделки. Ранее администрация заявляла, что тарифы вступят в силу 9 июля.

    Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС заявил о своей готовности принять соглашение, которое включает в себя 10-процентный универсальный тариф на многие экспортные товары, но хочет, чтобы США заранее обязались снизить ставки по сравнению с ключевыми секторами, такими как фармацевтика, алкоголь, полупроводники и коммерческие самолеты.

    ЕС также добивается от США введения квот и льгот, чтобы эффективно снизить 25-процентный тариф Вашингтона на автомобили и автозапчасти, а также 50-процентный тариф на сталь и алюминий.

    По данным Bloomberg, Евросоюз подготовил дополнительный список тарифов на американские товары стоимостью 95 млрд евро в ответ на так называемые взаимные сборы и пошлины на автомобили, введенные Трампом.

    Они будут направлены против промышленных товаров, включая самолеты Boeing Co., автомобили американского производства и бурбон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, срок заключения торговых соглашений с рядом стран был официально перенесен президентом США Дональдом Трампом на начало августа, следует из подписанного им 7 июля указа.

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