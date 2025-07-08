В Абхазии наградили шесть семейных пар медалями «За верность»

Tекст: Евгения Караваева

В Абхазии шесть супружеских пар наградили медалями и грамотами «За любовь и верность» в честь Дня семьи, любви и верности, сообщает представительство Россотрудничества в республике в своем Telegram-канале.

В этом году награды получили пары с впечатляющим стажем совместной жизни: от 31 до 61 года. Среди них – семьи Зухба, Антиповых, Кортава, Варельджан и Арзуманян, Ашуба и Тарба, а также Вольтер и Чубукова.

На церемонии к присутствующим обратился временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов. Он подчеркнул: «Крепкая и дружная семья является надежной основой здорового общества, залогом его процветания и поступательного развития любого государства».

Врио руководителя представительства Россотрудничества Константин Сарваниди отметил, что с 2009 года такими наградами в Абхазии были удостоены уже более 70 семейных пар.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Присутствовали сотрудники посольства России и Россотрудничества, спикер Парламента Лаша Ашуба, министр культуры Даур Кове, представители духовенства, общественности и СМИ. Представительство Россотрудничества поздравило всех с праздником, пожелав счастья и благополучия.

Напомним, День семьи, любви и верности празднуют 8 июля в России. В честь этого на Всероссийском свадебном фестивале 151 пара зарегистрировала брак. А в Энергодаре торжественно освятили памятник Петру и Февронии.