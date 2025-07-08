Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.2 комментария
В Абхазии наградили шесть семейных пар медалями «За верность»
В Сухуме шесть супружеских пар, проживших в браке от 31 до 61 года, отмечены медалями «За любовь и верность».
В Абхазии шесть супружеских пар наградили медалями и грамотами «За любовь и верность» в честь Дня семьи, любви и верности, сообщает представительство Россотрудничества в республике в своем Telegram-канале.
В этом году награды получили пары с впечатляющим стажем совместной жизни: от 31 до 61 года. Среди них – семьи Зухба, Антиповых, Кортава, Варельджан и Арзуманян, Ашуба и Тарба, а также Вольтер и Чубукова.
На церемонии к присутствующим обратился временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов. Он подчеркнул: «Крепкая и дружная семья является надежной основой здорового общества, залогом его процветания и поступательного развития любого государства».
Врио руководителя представительства Россотрудничества Константин Сарваниди отметил, что с 2009 года такими наградами в Абхазии были удостоены уже более 70 семейных пар.
Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Присутствовали сотрудники посольства России и Россотрудничества, спикер Парламента Лаша Ашуба, министр культуры Даур Кове, представители духовенства, общественности и СМИ. Представительство Россотрудничества поздравило всех с праздником, пожелав счастья и благополучия.
Напомним, День семьи, любви и верности празднуют 8 июля в России. В честь этого на Всероссийском свадебном фестивале 151 пара зарегистрировала брак. А в Энергодаре торжественно освятили памятник Петру и Февронии.