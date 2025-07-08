Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.2 комментария
На Всероссийском свадебном фестивале 151 пара зарегистрировала брак
На церемонии единовременной регистрации в первый день Всероссийского свадебного фестиваля в Москве 151 пара вступила в брак.
В День семьи, любви и верности на площадке Национального центра «Россия» открылся II Всероссийский свадебный фестиваль, ключевым событием которого стала единовременная регистрация брака 151 пары со всей страны, сообщает организация.
Молодожены приняли участие в романтической прогулке на яхтах по Москве-реке, а затем в торжественном шествии по набережной. На церемонии присутствовали государственные деятели и представители культурного сообщества.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко зачитал обращение Владимира Путина к молодоженам и выступил с напутствием: «Вы сегодня такие красивые, такие счастливые, глаза у вас горят и светятся. Я хочу пожелать вам, чтобы эту любовь, уважение, взаимную поддержку вы пронесли через всю свою жизнь... От того, насколько счастлива каждая из ваших семей, настолько счастлива и вся Россия».
На фестивале на сцену поднялся участник спецоперации на Украине Валерий Доонов, чтобы лично поздравить свою сестру Диану с днем бракосочетания. Старшего стрелка и участника боев за Авдеевку по решению Владимира Путина ненадолго отпустили с передовой, чтобы он смог лично напутствовать перед вступлением в брак свою сестру. Под громкие аплодисменты военнослужащий вышел к микрофону и обратился к Диане и всем присутствующим в зале парам.
Главным событием программы стала единовременная регистрация брака 151 пары со всей России от Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха до Севастополя и новых регионов страны. В организации церемонии приняли участие 45 сотрудников московских загсов.
После того как отзвучали торжественные слова и молодые обменялись кольцами, на сцену поднялись министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и заместитель министра обороны Анна Цивилева. Они объявили о создании новой традиции передачи семейного очага от пар прошлого года к парам нынешнего года.
Праздничную атмосферу поддержали артисты: зрителям представили мюзикл «Я люблю тебя всегда», посвященный Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову, а также концерты и танцевальные номера.
Фестиваль продлится до 10 июля, в его программе – мастер-классы, паблик-токи, тематические экскурсии, выставка свадебных костюмов и литературный клуб. Инициатива реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, полная программа доступна на сайте Национального центра «Россия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи – безусловный стратегический приоритет для страны.