Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.0 комментариев
Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта
Президент подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта
Главой Минтранса России стал Андрей Никитин, сменивший на посту прежнего руководителя по решению президента страны.
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта, сообщает сайт Кремля.
В документе уточняется, что Никитин назначен согласно п. «д» ст. 83 Конституции России.
Новый министр официально приступил к исполнению обязанностей с момента подписания соответствующего указа президентом. Указ вступил в силу немедленно после публикации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Никитин заявил о приоритетности решения проблем с аэропортами России.