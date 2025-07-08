Жительницу Волгограда осудили за прижигание ребенка утюгом

Tекст: Евгения Караваева

Дзержинский районный суд Волгограда признал Светлану Синельникову виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, передает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Суд установил, что с августа по октябрь 2024 года она систематически издевалась над малолетним сыном, который находился в беспомощном положении из-за возраста и полной зависимости от матери.

В августе Синельникова выгнала сына из дома ночью после побоев и отказалась жить с ним, объяснив свою неприязнь. В октябре женщина ударила ребенка по лицу алюминиевой кастрюлей, а затем, используя нагретый утюг, прижала его к пояснице сына, удерживая до появления резкой боли. После инцидента мальчика поместили в социально-реабилитационный центр.

«Вину в инкриминируемом деянии подсудимая не признала, пояснив, что ребенок случайно налетел на кастрюлю и на него случайно упал включенный утюг, умысла на причинение телесных повреждений ребенку у нее не было», - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Старшую дочь отправят под попечение отдела опеки после вступления приговора в законную силу.

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