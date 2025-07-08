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Politico: В коалиции главы ЕК произошел раскол перед голосованием о вотуме недоверия
Дебаты в Европарламенте накануне вотума недоверия показали, что коалиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказалась на грани распада из-за разногласий с социалистами и либералами, пишет Politico.
Дебаты по лидерству главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвали резкую реакцию почти всех политических групп, отмечает Politico.
Представители социалистов, зеленых и либералов резко осудили ее шаги по ослаблению «зеленого курса», поддержке дерегулирования и обходу парламента в вопросах оборонных расходов. Социалисты критиковали ее за то, что она «отворачивается», когда ее Европейская народная партия заключает сделки с правыми силами.
Фон дер Ляйен открыто обвинила оппонентов в распространении фейков, назвав их «конспирологами», «антиваксерами» и «апологетами Путина». В ответ на обвинения по Pfizergate (скандалу вокруг закупок Евросоюзом вакцин от коронавируса во время пандемии) она назвала спекуляции вокруг контракта на вакцины «ложью» и отказалась раскрыть детали своей переписки с главой Pfizer.
Ряд депутатов из числа социалистов и либералов воспользовались возможностью вернуть себе политическое влияние и предупредили фон дер Ляйен, что без их поддержки управлять Европой невозможно. Среди немецких социалистов обсуждается возможность воздержаться при голосовании о доверии.
Глава Европейской народной партии Манфред Вебер и сама фон дер Ляйен заявили, что вотум недоверия инспирирован крайне правыми и выгоден «друзьям Путина». В свою очередь, внутри правого лагеря возник раскол из-за разногласий по стратегии и взаимодействию с другими партиями.
Ранее фон дер Ляйен обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией».
Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники.