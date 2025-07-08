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МИД Турции обвинил Францию во вмешательстве в судебные дела
Турецкий МИД резко осудил высказывания Франции, указав на признаки двойных стандартов в оценке судебной системы.
Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило с критикой в адрес Министерства Европы и иностранных дел Франции, передает Anadolu. В заявлении отмечается, что комментарии французских дипломатов по поводу судебных процессов в Турции являются вмешательством во внутренние дела республики и ее судебную систему.
В МИД подчеркнули, что Турция как правовое государство обеспечивает справедливые и беспристрастные судебные процессы для всех граждан, а решения принимают независимые суды в соответствии с конституцией и законодательством страны.
«Решительно отвергаем заявление, сделанное 7 июля Министерством Европы и иностранных дел Франции, которое представляет собой вмешательство в идущие в нашей стране судебные процессы», – говорится в тексте. Турецкая сторона призвала Францию уважать независимость судебной системы Турции, воздерживаться от политически мотивированных комментариев и заняться внутренними проблемами.
В МИД также отметили, что во Франции лидер оппозиции был приговорен к тюремному заключению и ему запрещено участвовать в выборах, а против некоторых мэров продолжаются судебные разбирательства. В ведомстве считают, что в заявлении Франции усматриваются признаки двойных стандартов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число задержанных на протестах в Турции достигло почти 1,9 тыс. человек. Полиция разогнала протест у префектуры в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в ответственности за насилие в стране.