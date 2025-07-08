  • Новость часаПентагон объявил о скорой отправке оборонительных вооружений Украине
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    «Партию войны» в Европе отдали женщинам
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    Лавров заявил о назревании «легкого бунта» внутри НАТО
    В Омске ветка убила героя американского фильма
    Белый дом объяснил паузу в военной помощи Киеву
    Лавров заявил о несправедливом распределении мест в СБ ООН
    Экс-замглавы Росгвардии Стригунова арестовали по делу о взятке
    Все аэропорты России стабилизировали прием и отправку рейсов
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    37 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    8 июля 2025, 05:58 • Новости дня

    СК России решил привлечь к ответственности военного судью за дорожный конфликт

    Следственный комитет решил привлечь к ответственности военного судью Тришкина

    Tекст: Ирма Каплан

    В Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) обратился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с просьбой привлечь к ответственности судью 2-го Западного окружного военного суда (2-й ЗОВС) Альберта Тришкина из-за дорожного конфликта, пишет «Ъ».

    «Вопрос о рассмотрении представления Александра Бастрыкина появился в предварительной повестке дня ВККС 4 июля. Согласно информации, размещенной на сайте коллегии судей, глава СКР просит привлечь господина Тришкина к уголовной ответственности по п. «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК (причинение вреда здоровью средней тяжести, из хулиганских побуждений, на почве ненависти к социальной группе, с применением оружия, предусматривает до пяти лет лишения свободы)», – сказано в материале «Коммерсанта».

    Просьба председателя Следственного комитета будет рассмотрена 16 июля.

    Как выяснил в военном суде ТАСС, поводом для обращения Бастрыкина послужил  инцидент на дороге, в ходе которого Тришкин нанес травмы оппоненту.

    «Судья Тришкин принес пострадавшему глубочайшие извинения, предложив в качестве компенсации вреда 600 тыс. рублей. Пострадавший изначально согласился принять компенсацию от судьи, но после обращения к адвокату, который поднял сумму компенсации в десять раз, передумал», – сообщили агентству в суде.

    Новая сумма компенсации для Тришкина чрезмерна, но он по-прежнему готов извиняться и компенсировать моральный и физический вред потерпевшему, добавила представитель суда.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, муфтий Ахмед Абусупьянов, который летом 2024 года вел переговоры с захватчиками СИЗО в Ростове, арестован Ленинским районным судом Ростов-на-Дону, сообщил портал 161.RU.

    7 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что принцип территориальной целостности не применим к Украине, поскольку этот принцип распространяется только на государства, где обеспечиваются равноправие и самоопределение народов.

    По его словам, киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику, в частности в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. «Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о словах Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса и отметил, что именно этот курс вынудил людей проголосовать за присоединение к России. Применение термина «аннексия» к Крыму и новым российским регионам Лавров назвал неприемлемым, подчеркнув, что жители реализовали право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

    В вопросе урегулирования конфликта Москва, по словам Лаврова, открыта для политико-дипломатического разрешения ситуации, но речь может идти только о прочном мире, а не о перемирии, которое Киев и его западные кураторы могут использовать для перегруппировки. Для достижения устойчивого мира, по его мнению, необходимо устранить угрозы безопасности России, связанные с расширением НАТО и вовлечением Украины в альянс, а также добиться международно-правового признания новых российских регионов.

    Лавров также отметил, что Запад создает образ врага из России для консолидации собственного общества на фоне социальных и экономических проблем. Он заявил, что обвинения в подготовке нападения на Европу беспочвенны: «По крайней мере, нам о наших планах «напасть на Европу» и, тем более, «оккупировать» ее, ничего не известно».

    Отдельное внимание глава МИД уделил отношениям России и Венгрии, отметив прагматичный курс Будапешта и успешное развитие экономических связей, в том числе с расширением АЭС «Пакш». Россия продолжает поставки углеводородов и видит перспективы углубления диалога с Венгрией. Лавров подчеркнул, что Москва и Будапешт совместно выступают в защиту прав русских и венгерских общин, подвергающихся насильственной украинизации на Украине.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что решение украинского кризиса должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности и защиты прав русского и русскоязычного населения. Лавров также заявил, что Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США.

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    7 июля 2025, 19:08 • Новости дня
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель начальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Андрей Корнейчук скончался на рабочем месте.

    Трагедия произошла в здании на Старой Басманной улице, передает РБК. Инцидент случился после совещания: чиновник резко поднялся и упал.

    Источник издания подчеркнул, что, по предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в личном автомобиле. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта.

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    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

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    7 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине

    Военный аналитик Рожин: Украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач. Первая – нарушение мобилизационной кампании противника. Вторая – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к Москве. Третья – формирование дополнительных расходов для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ.

    «На Украине давно возникла проблема с комплектованием армии. Украинцы не хотят вступать в ВСУ даже за деньги. Поэтому основной набор личного состава происходит насильственно – руками и ногами сотрудников ТЦК», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач.

    Первая – нарушение мобилизационной кампании. «Мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это находит отклик внутри украинского общества», – пояснил собеседник, добавив, что из этого вытекает вторая задача – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к нашей стране.

    «За мужчинами на улицах буквально охотятся сотрудники ТЦК. При этом очень многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», – рассуждает Рожин. Причем люди сами пишут в Сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом осуществляя наводку, указал аналитик.

    Третья задача ударов – создание для Киева дополнительных расходов. «Украинское руководство постарается рассредоточить военкоматы, перевезти состав, а также документацию в защищенные объекты. Все это потребует денег», – уточнил спикер. По его прогнозам, удары по ТЦК продолжатся в ближайшие месяцы.

    О необходимости включить военкоматы в список целей говорили еще в 2023 году, напомнил Рожин. По его мнению, нынешнее решение связано с увеличением производственных мощностей. «Выпуск дронов в России устойчиво растет. Количество тех же «Гераней», которое мы ежесуточно выпускаем, увеличивается. Причем их цена относительно низкая. Это позволяет нам решать больше задач. Так что вольготная жизнь украинских тэцекашников заканчивается», – заключил Рожин.

    Ранее Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. В понедельник взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием бусифицированных по другим адресам. В ВСУ считают, что целью ударов российских сил является срыв мобилизации.

    Представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев полагает, что действия ВС России стали частью более широкой кампании по снижению мобилизационной готовности. Примечательно, что местные жители, судя по комментариям в Сети, в восторге от новостей об ударах. Некоторые из них пишут: «Працюйте, браття» (Работайте, братья).

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    7 июля 2025, 17:00 • Новости дня
    Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в парке на Рублево-Успенском шоссе

    СК: Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в личном автомобиле

    Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в парке на Рублево-Успенском шоссе
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. СМИ сообщают, что тело Старовойта было обнаружено в парке Малевича, расположенном у деревни Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.

    Петренко сообщила, что на теле Старовойта было обнаружено огнестрельное ранение. «Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», – приводит Telegram-канал СК слова Петренко.

    Тело экс-министра нашли в его автомобиле Tesla Model X у парка имени Малевича рядом с деревней Раздоры в Одинцовском городском округе, сообщил телеканал RT со ссылкой на Mash. Как пишет «Коммерсант», рядом с телом экс-министра Старовойта был найден наградной пистолет. По данным издания, фигуранты уголовного дела о присвоении не менее одного миллиарда рублей, предназначенных для возведения оборонительных объектов на границе Курской области с Украиной, дали показания против Старовойта.

    Напомним, следственные органы устанавливают обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

    Старовойт занимал должность главы Курской области с 2019 по 2024 год.

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    7 июля 2025, 19:49 • Новости дня
    В Омске ветка убила героя американского фильма

    Ветеран Афганистана и герой фильма Сергей Гайдук погиб в Омске

    В Омске ветка убила героя американского фильма
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Ветеран Афганистана и герой фильма «AFGAN: The Soviet Experience» Сергей Гайдук погиб в Омске: на мужчину рухнула часть дерева с высоты четвертого этажа, что привело к его гибели.

    О гибели ветерана Афганистана Сергея Гайдука сообщает МК. Мужчина получил тяжелые травмы, когда на него во дворе упала часть дерева с высоты четвертого этажа. В результате падения Гайдук сломал обе ноги, получил перелом основания черепа и другие серьезные повреждения.

    После происшествия Сергей Гайдук впал в кому 16 мая и находился в тяжелом состоянии до своей смерти 1 июля. Известно, что Гайдук прославился как герой вирусного видео, где он ехал на БТР в каске и очках, а также снялся в американском фильме «AFGAN: The Soviet Experience». В последние годы он работал в Омске, занимался установкой кондиционеров.

    В девяностые годы ветеран переехал в Омск вместе с супругой и двумя дочерьми, где и проживал до трагического случая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве сильный ветер повалил 132 дерева, повредил 26 автомобилей и три опоры рекламных щитов, пострадавших нет.

    В экстренных службах Москвы сообщили, что в Гольяновском переулке из-за падения дерева на детской площадке погиб малолетний ребенок. В центре Петербурга на Невском проспекте три человека получили серьезные травмы после падения рекламного щита.

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    7 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта
    СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Петренко заявила, что тело Старовойта с огнестрельным ранением было обнаружено в личном автомобиле, сообщает Telegram-канал СК России. На месте происшествия в Одинцовском городском округе работают следователи. Ведутся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

    К основным версиям происшествия следствие относит самоубийство бывшего министра.

    Напомним, СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта. В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

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    7 июля 2025, 21:03 • Новости дня
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-глава Минтранса России и бывший глава Курской области Роман Старовойт за полтора месяца до гибели сменил автомобиль, оформив на себя электрокар Tesla Model X, на котором он приехал к месту своей смерти.

    Регистрационные данные указывают, что Старовойт приобрел автомобиль Tesla Model X 20 мая 2025 года, передает РИА «Новости». С июля 2018 года по май 2025 года автомобиль принадлежал другому владельцу.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта. Как пишут СМИ, к месту гибели Старовойт приехал на личном автомобиле Tesla.

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    7 июля 2025, 15:45 • Новости дня
    Установлена предварительная причина смерти участников забега в Хибинах

    СК: Переохлаждение стало предварительной причиной гибели участников трейла в Хибинах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной смерти двух человек на трейловом забеге в Мурманской области стало, по предварительной информации, переохлаждение.

    Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, по уголовному делу трое человек признаны потерпевшими, передает ТАСС.

    «Двое скончались, одна местная жительница, тоже участница забега, находится в больнице», – добавили в ведомстве.

    Напомним, при проведении трейла «Хибины» в Мурманской области погибли два человека. Организатора забега задержали.

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    7 июля 2025, 18:40 • Новости дня
    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта
    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возле тела бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта был найден пистолет Макарова.

    Информацию о находке наградного пистолета опубликовал «Коммерсант». Согласно материалу, это оружие чиновник получил в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан.

    Ранее СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта. В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин. Старовойт занимал пост главы Курской области с 2019 по 2024 год.

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    7 июля 2025, 12:10 • Новости дня
    Минченко: Оправдание Сталина создаст проблемы для КПРФ

    Политолог Минченко: Для КПРФ очень важно сделать выбор между Лениным и Сталиным

    Минченко: Оправдание Сталина создаст проблемы для КПРФ
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Оправдание КПРФ фигуры Иосифа Сталина создает определенные проблемы для партии. В частности, это осложняет голосование за фракцию городского оппозиционного электората, который настроен скорее антисталински, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В минувшие выходные съезд КПРФ утвердил новое полное название партии, а также принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой.

    «Решение КПРФ изменить официальное название партии – правильный и логичный с технологической точки зрения ход. Партия привлекает внимание к теме спойлеров на выборах. Таковым для нее сегодня в первую очередь является партия «Коммунисты России», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Впрочем, по его мнению, изменения вряд ли помогут КПРФ кардинально решить проблему.

    «Что касается осуждения коммунистами доклада Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», многие юристы отмечают: формального значения это не имеет, поскольку КПРФ не является правопреемницей КПСС», – говорит аналитик.

    Он также напомнил, что «длительное время правящая в СССР партия не позволяла создавать Коммунистическую партию в РСФСР, хотя таковые были у всех национальных республик». «Решение по этому вопросу было принято уже на этапе развала Советского Союза», – пояснил собеседник.

    «С исторической точки зрения нынешняя резолюция КПРФ имеет смысл: то, как Хрущев провел кампанию по десталинизации, очень сильно ударило по международному престижу СССР, рассорило страну с Албанией, Югославией, Китаем. На мой взгляд, в признании доклада ошибкой есть рациональное зерно», – считает политолог.

    «Я думаю, в условиях проведения СВО для КПРФ очень важно сделать выбор между Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным. Дело в том, что Ленин во время Первой мировой войны занял последовательную позицию по агитации за поражение своей собственной страны, расчленению Российской империи и предоставлению независимости, в частности, Украине», – добавил Минченко.

    «В ходе дискуссии между Лениным и Сталиным в 1922 году последний предлагал предоставить национальным образованиям статус автономий внутри России, а первый – фактически настоял на создании полноценных национальных государств, по границам которых в 1991 году Советский Союз и распался», – уточнил эксперт.

    На этом фоне он напомнил заявление Владимира Путина о том, что «в результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». «Таким образом, в позиции по национальному вопросу КПРФ, выбирая между Лениным и Сталиным, выбрала второго, что вполне логично в нынешние дни», – подчеркнул Минченко.

    «Когда говорят, что «под ленинскими знаменами Советский Союз победил Адольфа Гитлера» – это неправда. Потому что Иосифу Сталину пришлось перезагружать идеологию страны во время войны, возвращать то, что недавно было поругаемо как пример империалистической захватнической политики. Именно при нем легализовали снова и Русскую православную церковь, и обратились к традициям Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Петра Багратиона», – указал собеседник.

    «Решение КПРФ по докладу Хрущева – предсказуемо. Хотя если трактовка XX съезда неверна, надо предложить альтернативную версию оценки Сталинской эпохи, современную версию «Краткого курса истории КПСС». Например, ответить на вопросы, правильно или нет арестовали и расстреляли Лаврентия Берию и его сподвижников в 1953 году, надо ли было после смерти Сталина реабилитировать и выпускать из заключения больше миллиона людей или они сидели за дело и должны были сгнить в лагерях», – рассуждает аналитик.

    «При этом радикальное оправдание Компартией фигуры Сталина создает и определенные проблемы для партии. В частности, это осложняет голосование за фракцию городского оппозиционного электората, который настроен скорее антисталински», – заключил Минченко.

    В минувшие выходные в Подмосковье прошел XIX отчетно-выборный съезд КПРФ. Делегаты обновили состав руководящих органов партии и вновь избрали Геннадия Зюганова председателем ЦК. Также коммунисты внесли ряд изменений в устав.

    Так, в КПРФ появится новый орган – Высший совет. Кроме того, решением съезда было утверждено название «КПРФ – политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Прежде партия официально называлась «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».

    Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил, что речь идет, скорее, об уточнении полного официального названия партии. «Это важно, потому что для борьбы с КПРФ на выборах часто используются партии-двойники, которые даже своим названием пытаются максимально повторить название нашей партии. Все делается для того, чтобы избиратель запутался, поставил галочку не в ту графу, и часть голосов КПРФ оказалась украденной», – написал он в своем Telegram-канале.

    На съезде также была принята специальная резолюция, в которой КПРФ назвала «ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС в 1956 году. В документе указано, что доклад Хрущева «содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес Иосифа Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности», передает РИА «Новости».

    Владимир Путин в 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну называл «излишнюю демонизацию Сталина» одним из способов, одним из путей атаки на Советский Союз и на Россию». Президент также отмечал, что Сталин был сложной фигурой и «продуктом своей эпохи».

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    7 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта

    Известия: Экс-глава Минтранса Старовойт найден мертвым

    СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одинцово обнаружили тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, пишут СМИ.

    О смерти бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта сообщили «Известия». Подробности не приводятся. По предварительным данным, экс-министр свел счеты с жизнью.

    В понедельник Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

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    8 июля 2025, 03:43 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Трамп сказал, что «мы должны отправить больше оружия, потому что они (Украина) должны быть в состоянии защитить себя», – заявил Трамп в ходе трансляции, которую вело Associated Press (AP).

    Он добавил, что Россия наносит Украине «очень, очень сильный удар», поэтому США дадут Киеву оборонительное оружие.

    Это заявление было сделано через несколько дней после того, как администрация Трампа распорядилась приостановить поставки критически важного оружия на Украину.

    По словам Трампа, не имеет значения, что люди, погибающие в результате украинского конфликта, не являются американцами. Между Россией и Украиной творится «ужасная вещь», сказал глава Белого дома.

    Он несколько раз повторил фразу о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что тысячи россиян и украинцев гибнут каждую неделю.

    «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

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    7 июля 2025, 18:04 • Новости дня
    Экс-замглавы Генштаба Арсланов приговорен к 17 годам колонии за мошенничество

    Суд приговорил экс-замглавы Генштаба Арсланова к 17 годам колонии за мошенничество

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замглавы Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве и взятке.

    Соответствующий приговор вынес 235-й гарнизонный военный суд, передает ТАСС. Суд также постановил взыскать с Арсланова штраф в двукратном размере суммы взятки, что составило более 24 млн рублей.

    Напомним, Арсланов был задержан в Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве в 2020 году.

    В 2023 году сотрудника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России полковника Ивана Мертвищева признали виновным в мошенничестве.

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    7 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Sohu: Путин шокировал США на переговорах с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отказался идти на уступки, что вызвало удивление у американской стороны, пишет китайское издание Sohu.

    Как пишет Sohu, китайские аналитики обратили внимание на поведение Путина во время недавнего телефонного разговора с Трампом, передает News.ru. По мнению экспертов, российский лидер не только не согласился на уступки, но и ужесточил риторику в ходе обсуждения.

    Вашингтон рассчитывал склонить Москву к своим условиям, используя давление и обещания выгод, однако Путин не изменил своей позиции, подчеркивают журналисты. Такой подход, как отмечается в публикации, обескуражил американские власти, которые теперь затрудняются выбрать дальнейшую стратегию. Переговоры лидеров двух стран не привели к соглашению, а инициативы Трампа по достижению мира зашли в тупик, подытоживает издание.

    Кроме того, эксперты указали, что Запад пытается оказывать давление не только на Россию, но и на Китай, являющийся ключевым партнером России. Однако эти усилия также не привели к успеху. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что Пекин не заинтересован в поражении России в противостоянии с Западом, сообщает источник.

    Напомним, разговор между Путиным и Трампом состоялся в пятницу. Российский лидер по телефону рассказал главе Белого дома о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине.

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    7 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» узнали о мобилизованном «молодняке» ВСУ на Харьковском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении за счет переброшенных резервов ВСУ предприняли несколько безуспешных контратак, разбитых бойцами группировки войск «Север», идущих вперед, на север Купянского района.

    «Допросы пленных показали, что на данном участке фронта действуют сравнительно молодые националисты с боевым опытом, мобилизованные в ВСУ еще в 2022 году. Высока вероятность, что украинское командование держало боеспособные подразделения в резерве для ввода в бой в критические моменты на Купянском или Волчанском направлениях», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    Там уточнили, что мотострелки группы в течение суток продолжили наступление в лесных массивах в районе Мелового, продвинувшись с упорными боями на более чем 700 метров.

    На Волчанском и Липцовском направлениях российские военнослужащие  уничтожили семь штурмгрупп ВСУ, а также беспилотники самолетного и наземного типа.

    «Северяне» за сутки зачистили 11 домовладений в Волчанске и в ходе боев продвинулись в окрестных лесных массивах. Мотострелки «Севера» с боями продвинулись в Варачино и окрестных лесных массивах. А подразделения ВДВ зачищают приграничные лесные массивы и лесополосы рядом с Юнаковкой.

    Безуспешными контратаками 11 раз за сутки отметились ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Алексеевки, по два раза в Юнаковке и рядом с селом Садки, четыре раза – рядом с Яблоновкой.

    «В 11 контратаках противник задействовал свыше 70 человек, из которых более 40 уничтожены, 19 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали. За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области), четверо вэсэушников захвачены в плен», – сказано в сводке «Северян».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Однако украинские подразделения столкнулись с потерями на фоне усталости и ослабления морального духа, а бойцы России продвинулись на ключевых участках, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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