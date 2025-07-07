Стало известно о сбитии 91 украинского БПЛА за ночь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 91 украинский БПЛА самолетного типа над регионами страны и акваторией Черного моря, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Минобороны уточнили: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 – над территорией Белгородской области, 14 – над территорией Курской области, девять – над территорией Липецкой области, восемь – над территорией Брянской области, восемь – над территорией Московского региона, восемь – над территорией Воронежской области, семь – над акваторией Черного моря, по три БПЛА – над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей, два – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Владимирской области, Краснодарского края и республики Крым».

Информация о возможных повреждениях или пострадавших после атаки не приводится. Все уничтоженные беспилотники, как отмечает военное ведомство, были самолетного типа. В Минобороны подчеркнули, что российские средства ПВО действовали в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили украинский беспилотник в небе над Смоленской областью. Украинский БПЛА атаковал жилой дом в Горловке, в результате погиб мирный житель. Беспилотник с Украины также совершил удар по храму в Белгородской области.