Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.4 комментария
Аэропорт Нижнего Новгорода временно прекратил прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Кореняко в Telegram-канале указал, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В воскресенье аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) принял первый пассажирский рейс после отмены временных ограничений на прием и отправку самолетов.
Ранее Минтранс сообщил, что все аэропорты России постепенно возвращаются к плановому режиму работы, рейсы обслуживаются согласно расписанию.