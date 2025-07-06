Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.35 комментариев
Минтранс сообщил о возвращении аэропортов к плановому режиму работы
Все аэропорты России постепенно возвращаются к плановому режиму работы, рейсы обслуживаются согласно расписанию, сообщил Минтранс РФ.
Как указал Минтранс, по состоянию на утро 6 июля задержек и отмен рейсов становится меньше, ситуация стабилизируется. В министерстве подчеркнули: «Все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день», передает ТАСС.
В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки было задержано 241 рейс, отменено 158 рейсов. В петербургском Пулково задержали 36 рейсов, а отменили 87. В Нижнем Новгороде, по данным ведомства, отменено 12 рейсов, однако сейчас аэропорт уже возобновил работу и обслуживает рейсы в обычном порядке.
В воскресенье Росавиация сообщила, что воздушное сообщение в петербургском аэропорту Пулково восстановлено после отмены временных ограничений.
Накануне в столичном аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса, еще почти 50 задержаны более чем на два часа.