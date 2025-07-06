Минтранс сообщил о возвращении аэропортов к плановому режиму работы

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Минтранс, по состоянию на утро 6 июля задержек и отмен рейсов становится меньше, ситуация стабилизируется. В министерстве подчеркнули: «Все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день», передает ТАСС.

В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки было задержано 241 рейс, отменено 158 рейсов. В петербургском Пулково задержали 36 рейсов, а отменили 87. В Нижнем Новгороде, по данным ведомства, отменено 12 рейсов, однако сейчас аэропорт уже возобновил работу и обслуживает рейсы в обычном порядке.

В воскресенье Росавиация сообщила, что воздушное сообщение в петербургском аэропорту Пулково восстановлено после отмены временных ограничений.

Накануне в столичном аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса, еще почти 50 задержаны более чем на два часа.