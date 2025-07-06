  • Новость часаМаск объявил о создании новой партии в США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германия превращается в антихристианское государство
    ЕС вводит жесткие торговые ограничения для Украины
    Эрдоган оценил напряженность в отношениях Москвы и Баку
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    Spectator: США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине
    CNN: Путин поставил Трампа в тупик
    Лукашенко: Начало ВОВ было «прошлепано»
    Рютте оправдался за подхалимство перед Трампом
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    32 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    17 комментариев
    6 июля 2025, 01:41 • Новости дня

    Аэропорт Пулково возобновил работу после ограничений

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушное сообщение в петербургском аэропорту Пулково восстановлено после отмены временных ограничений, сообщила Росавиация.

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково были сняты, сообщила Росавиация в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности гражданской авиации. В аэропортах Домодедово и Жуковский также вводили аналогичные ограничения.

    5 июля 2025, 03:41 • Новости дня
    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине

    Spectator не исключил намерения США «облегчить победу России» над Украиной

    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стремясь ускорить завершение конфликта на Украине, Белый дом, возможно, решил «облегчить победу России», пишет британский журнал Spectator.

    «Администрация (США), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне – облегчить победу России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Spectator.

    Издание считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог уговорить США отправить дополнительные зенитные ракеты Patriot, хотя выполнил требования Вашингтона и подписал сделку по добыче редкоземельных металлов. Отмечается, что «часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американских СМИ, США приостановили поставки некоторых видов вооружения на Украину, в том числе ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. При этом президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.

    Комментарии (28)
    5 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик

    Американская журналистка рассказала о реакции Трампа на уверенность Путина

    Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин удивил президента США Дональда Трампа своим уверенным поведением во время общения, сообщила журналист CNN и академик Джилл Догерти.

    По ее словам, Путин продемонстрировал, что всегда знает, что делает, и продемонстрировал готовность действовать в ответ – либо с помощью силы, либо посредством диалога, передает РИА «Новости».

    Догерти подчеркнула, что Трамп не случайно был удивлен после разговора с президентом, поскольку опыт Путина позволяет ему легко вести беседу на своих условиях. Она отметила, что российский лидер находится у власти уже четверть века, что значительно выделяет его среди других мировых политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Австралийский аналитик Майкл Уэр заявил, что президент России поставил главу США в безвыходное положение. Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

    Напомним, Дональд Трамп не смог добиться прогресса в украинском урегулировании, поскольку позиция России остается непоколебимой, а на Киев он повлиять не может.

    Комментарии (24)
    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    5 июля 2025, 10:17 • Новости дня
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    @ СК РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман объявлен в международный розыск после установления его причастности к приказу о сбитии Ил-76 с украинскими пленными.

    Приказ на уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман, передает ТАСС. В Следственном комитете РФ сообщили: «Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», – заявили в СК.

    Следствие установило, что Дзяман объявлен в международный розыск и заочно обвиняется в совершении теракта. Также продолжаются действия по установлению других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины.

    В пресс-службе СК уточнили, что обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны предъявлены бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и бывшему начальнику Центра специальных операций СБУ Александру Устименко. Следствие установило, что в 2015–2019 годах они руководили украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках.

    Кроме того, Следственный комитет России завершил расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка и его заместителей. По данным следствия, в 2022 году с целью силового удержания власти в Мариуполе эти военные организовали кольцевое блокирование северной части города. Все фигуранты дела ранее были задержаны российскими военнослужащими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что в сбитом над Белгородской областью Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России установил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины с помощью комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

    Комментарии (38)
    5 июля 2025, 14:10 • Новости дня
    Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана к диалогу с Россией
    Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана к диалогу с Россией
    @ ROMAN ISMAYILOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых обсуждалась текущая напряженность между Баку и Москвой, сообщает Anadolu.

    По словам Эрдогана, Алиев предпринимает осторожные и осмотрительные шаги, не стремясь к эскалации проблемы, и настроен на урегулирование ситуации, передает Life.

    Турецкий лидер также отметил, что Анкара поддерживает глубокие дипломатические и стратегические связи с обеими странами.

    Эрдоган считает, что сложившуюся ситуацию возможно разрешить посредством заявлений, снижающих напряженность, и выразил уверенность в способности Алиева и Путина достичь взаимопонимания для преодоления разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане.

    В Азербайджане задержали граждан России, подозреваемых в принадлежности к преступным группам.

    Комментарии (31)
    5 июля 2025, 11:55 • Новости дня
    СМИ: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам
    СМИ: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время недавнего конфликта несколько иранских ракет поразили пять израильских военных объектов, включая крупную авиабазу и центр сбора разведданных, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон.

    Информация о попаданиях иранских ракет по израильским военным объектам, включая крупную авиабазу, не была предана огласке, передает ТАСС. Об этом сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых снимков специалистов из Университета штата Орегон.

    По данным издания, шесть иранских ракет поразили пять целей на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу. В общей сложности за 12 дней конфликта, по информации The Daily Telegraph, удары были нанесены по более чем 40 израильским инфраструктурным объектам.

    Армия обороны Израиля отказалась комментировать попадания по военным базам, однако заверила, что все подразделения продолжали выполнять свои задачи на протяжении всей операции. По сведениям газеты, системы ПВО Израиля и США отразили около 84% иранских ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Хезболла» обвинили США в поддержке израильского удара по Ирану. Израильские истребители нарушили воздушное пространство Турции во время атаки на Иран. Израильская армия зафиксировала шестую волну ракетных пусков со стороны Ирана.

    Комментарии (6)
    5 июля 2025, 03:59 • Новости дня
    NBC заявила, что Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме
    NBC заявила, что Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главу Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме после того, как он «неожиданно вошел» туда во время закрытого совещания, сообщает NBC.

    Как сообщили источники NBC, Цукерберг «неожиданно вошел» в Овальный кабинет, когда глава американского государства Дональд Трамп обсуждал с военным руководством страны перспективный истребитель шестого поколения F-47, передает MSN.

    NDTV сообщает, что Цукерберга попросили выйти из Овального кабинета. По данным источников NBC, некоторые чиновники обеспокоились в связи с его неожиданным появлением, так как у Цукерберга нет должного допуска к секретной информации.

    Однако источник The New York Post в Белом доме заявил, что данная информация не соответствует действительности и ситуация была неверно истолкована. Указывается, что Цукерберг вошел в кабинет по просьбе президента, кратко поприветствовал участников встречи и покинул комнату, чтобы дождаться своей очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Цукерберг приобрел особняк в Вашингтоне за 23 млн долларов для усиления своего присутствия в столице США по политическим вопросам. Основатель Blue Origin Джефф Безос провел встречи с Трампом и его командой, чтобы обсудить возможное расширение государственных контрактов на фоне конфликта президента с Илоном Маском.

    Комментарии (4)
    5 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Кимаковский сообщил об отступлении ВСУ к окраинам Часового Яра
    Кимаковский сообщил об отступлении ВСУ к окраинам Часового Яра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские формирования потеряли позиции в Часовом Яре, уступив российским силам западные районы города после ожесточенных боев.

    Российские войска оттеснили украинскую группировку в Часовом Яре к западным окраинам, передает ТАСС. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что на этом участке фронта продолжается тяжелая битва.

    «В Часовом Яре продолжается тяжелая битва, но противника оттеснили к западным окраинам», – заявил Кимаковский.

    Он отдельно отметил, что ситуация в районе остается сложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Ступочки к югу от Часова Яра начались бои. Военные России закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре. Бойцы подразделения «Барс-31» уничтожили операторов беспилотников противника под Часовым Яром.

    Комментарии (10520)
    5 июля 2025, 06:59 • Новости дня
    Опубликовано видео драки футболиста Смолова с посетителями «Кофемании» в Москве
    Опубликовано видео драки футболиста Смолова с посетителями «Кофемании» в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Футболист Федор Смолов подрался в мае с двумя мужчинами в «Кофемании» в Москве, видеозапись инцидента попала в Сеть, сообщил журналист Иван Карпов.

    Карпов рассказал в Telegram, что в конце мая Смолов вступил в конфликт «с двумя мужчинами в «Кофемании» на Никитской». Причины конфликта неизвестны. Как заявил Карпов, «по одной из версий, футболиста спровоцировали».

    По информации журналиста, позднее от Смолова «требовали деньги» за то, чтобы видео не было опубликовано. «Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием)», – говорится в сообщении.

    Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, делая отсылку к известному скандалу с участием других футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, заявил: «Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже…», – передает Sport24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кокорин и Мамаев в 2018 году устроили драку в «Кофемании» в центре Москвы. Они были осуждены и содержались в ИК-4 Белгородской области.


    Комментарии (15)
    5 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%
    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз ввел новые квоты на поставки украинской сельхозпродукции, которые ограничат импорт пшеницы и сахара с украинской территории.

    Ограничения ввели после жалоб европейских фермеров на рост импорта украинских зерна и сахара, пишет Reuters.

    Импорт пшеницы из Украины теперь ограничен 1,3 млн тонн в год, что на 30% выше уровня до 2022 года, но на 70–80% меньше объема последних трех сезонов. В 2023/24 году ЕС импортировал 6,5 млн тонн украинской пшеницы, а в 2022/23 – 6,1 млн тонн.

    Квота на сахар составляет 100 тыс. тонн против 20 тыс. тонн до 2022 года, однако это значительно меньше прошлогодних поставок, которые превышали 500 тыс. тонн. Украинское аграрное объединение назвало эти объемы «шагом назад» и сочло их недостаточными.

    Евросоюз увеличил квоту на ячмень до 450 тыс. тонн и на мясо птицы до 120 тыс. тонн. Новое торговое соглашение между ЕС и Украиной охватывает 40 видов продукции и вступит в силу после одобрения большинством стран-членов.

    Документ предусматривает возможность для отдельных стран ЕС применять дополнительные ограничения, если внутренний рынок окажется под угрозой из-за объемов импорта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, сколько денег потеряет киевский режим после отмены введенных три года назад преференций для поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС отменяются.

    Комментарии (11)
    5 июля 2025, 16:16 • Новости дня
    В Стамбуле произошло землетрясение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители крупнейшего города Турции Стамбул почувствовали подземные толчки, об этом в субботу во второй половине дня сообщили турецкие СМИ.

    Магнитуда подземных толчков составила 4,2 балла, передает «Газета.Ru» со ссылкой на газету Turkiye.

    Эпицентр находился в непосредственной близости от крупнейшего турецкого мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля рядом со Стамбулом произошло землетрясение. Магнитуда достигала 4,3. Эпицентр располагался в районе Гемлик провинции Бурса.

    Комментарии (3)
    5 июля 2025, 18:51 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно своей способности быстро завершить конфликт на украинской территории.

    Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец боевым действиям на Украине, пишет Politico.

    Отвечая на вопрос о своей уверенности в завершении конфликта, Трамп прямо сказал: «Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет ли это».

    Трамп подчеркнул, что завершение конфликта остается для него приоритетом.

    Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал остановить боевые действия между Россией и Украиной в первый же день пребывания у власти. Позднее он назвал это обещание «преувеличением».

    Президент США отметил, что, по его мнению, ситуация на Украине – «это дело [предыдущего президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я пытаюсь завершить это».

    Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Журналист CNN и академик Джилл Догерти указала, что Путин поставил американского коллегу в тупик.

    Комментарии (5)
    5 июля 2025, 15:24 • Новости дня
    Лукашенко призвал помнить ошибки СССР в начале Великой Отечественной
    Лукашенко призвал помнить ошибки СССР в начале Великой Отечественной
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул необходимость говорить о ошибках советского руководства в начале Великой Отечественной войны и быть готовыми к защите страны.

    Нельзя скрывать допущенные в начале войны просчеты, из-за которых Белоруссия оказалась под оккупацией за несколько месяцев, заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

    «Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы «прошлепали» начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», – сказал Лукашенко.

    Президент отметил, что поражение в начале войны произошло не из-за слабости советской армии. По его словам, советское руководство оказалось не готово к войне, надеясь на договоры и умиротворение противника. Лукашенко уточнил, что эти уроки прошлого должны напоминать о необходимости всегда быть готовыми к обороне.

    «Да, мы ни на кого не нападаем. Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле», – добавил политик.

    Лукашенко призвал открыто говорить об этих фактах и не искажать историю, чтобы избежать повторения ошибок прошлого.

    Напомним, в субботу в Могилевском районе Могилевской области Белоруссии состоялось торжественное открытие музея Славы Могилевщины, построенного в форме ордена Отечественной войны, в открытии принял участие Лукашенко.

    Комментарии (25)
    5 июля 2025, 09:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    @ Yevhen Liubimov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в Киеве практически исчерпан, сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

    Безуглая отметила, что ремонты производятся главным образом за счет самих экипажей, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что боевые команды самостоятельно ищут необходимые ресурсы для продолжения работы и часто вынуждены просить у волонтеров транспорт, который, по ее словам, мог бы предоставить город.

    Также депутат рассказала, что программное обеспечение для автоматизации обнаружения и сопровождения воздушных целей официально не принято на вооружение и используется неофициально.

    Ночью в субботу украинские СМИ  сообщили , что в Киеве прогремело как минимум четыре серии взрывов. Накануне Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

    Комментарии (5)
    5 июля 2025, 11:45 • Новости дня
    Жапаров: Без русского языка далеко от Киргизии не уехать
    Жапаров: Без русского языка далеко от Киргизии не уехать
    @ IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Киргизия нуждается в русском языке, так как им пользуется половина мира, заявил президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар».

    По словам Жапарова, русский язык необходим стране, поскольку без его знания киргизам будет сложно добиться успеха за пределами родины. Президент отметил, что в таких соседних странах, как Узбекистан и Таджикистан, невозможно общение без русского языка, передает РБК.

    Жапаров добавил, что в европейских странах, США и Китае для коммуникации часто приглашают русскоязычных переводчиков, что подчеркивает востребованность языка. Поэтому, по его словам, без русского языка далеко от Киргизии не уехать.

    Он также напомнил, что государственным языком Киргизии остается киргизский, а за русским закреплен статус официального, как это указано в Конституции. Жапаров считает, что предложения некоторых политиков изменить статус русского языка являются ошибочными.

    Президент пояснил, что русский и английский языки используются по всему миру, а молодежь Киргизии часто владеет тремя-четырьмя языками, что, по его мнению, очень полезно для свободного передвижения и карьерных перспектив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киргизии подтвердили сохранение официального статуса русского языка. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле пройдет встреча президентов России и Киргизии, на которой запланированы переговоры по всему спектру двусторонних вопросов.

    Комментарии (19)
    5 июля 2025, 19:09 • Новости дня
    В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Существенные перебои в расписании произошли в аэропорту Сочи, там задержали десятки рейсов на прилет и вылет, включая направления в Москву.

    Всего задержано 25 рейсов, большинство из них связаны с Москвой, как на вылет из Сочи, так и на прилет из столицы, передает РИА «Новости».

    Также задержаны рейсы на вылет в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью.

    В пресс-службе аэропорта сообщили, что авиагавань работает в штатном режиме, однако авиакомпании корректируют расписание из-за временных ограничений, ранее введенных в аэропортах Поволжья, Москвы и Петербурга. В аэропорту предупредили, что возможно изменение расписания, включая переносы, отмены или объединения рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пулково в Петербурге задержали более 40 рейсов.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ начали отступление к окраинам Часового Яра
    КПРФ признала ошибочным доклад Хрущева о Сталине
    Израиль скрыл удары Ирана по военным объектам (карта)
    В Нидерландах решили увеличить плату украинцам за муниципальное жилье
    Жапаров объяснил, почему Киргизия нуждается в русском языке
    В МВД напомнили об обязанности россиян в случае смены внешности
    Белый дом отреагировал на слухи об «изгнании» Цукерберга из Овального кабинета

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Поправки в Конституцию работают на Россию

    Пять лет назад вступили в силу поправки в Конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным. В их разработке участвовали различные общественные группы, а окончательное решение было утверждено на общероссийском голосовании. По оценкам экспертов, изменения в Основной закон опередили время и задали мощный вектор развития страны, позволив России защитить свой суверенитет и развиваться в условиях внешних угроз. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия веками спасала Армению

    Армянская политика последнего времени отмечена явными признаками русофобии и попыткой избавиться от российского присутствия на Кавказе. Это тем более удивительно, что без этого присутствия не было бы ни армянского народа, ни государства. Как Россия столетиями спасала Армению и способствовала ее процветанию? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации