Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Аэропорт Пулково возобновил работу после ограничений
Воздушное сообщение в петербургском аэропорту Пулково восстановлено после отмены временных ограничений, сообщила Росавиация.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково были сняты, сообщила Росавиация в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности гражданской авиации. В аэропортах Домодедово и Жуковский также вводили аналогичные ограничения.