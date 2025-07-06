Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский
Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский вновь принимают и выпускают рейсы без ограничений, сообщила Росавиация.
«В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщила Росавиация в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в московских аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса.