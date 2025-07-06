Аэропорт Нижнего Новгорода принял первый рейс после ограничений

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении Росавиации отмечается: «Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) принял первый рейс после снятия временных ограничений. Его выполнила авиакомпания Azur Air на самолете Boeing 757-200 из Антальи (Турция). Воздушное судно приземлилось в аэропорту в 10:21 мск», передает ТАСС.

Ранее Минтранс сообщил, что все аэропорты России постепенно возвращаются к плановому режиму работы, рейсы обслуживаются согласно расписанию.

В воскресенье Росавиация сообщила, что воздушное сообщение в петербургском аэропорту Пулково восстановлено после отмены временных ограничений.