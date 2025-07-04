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Вучич: Акции в Белграде с перекрытием улиц пошли на спад
Вучич заявил о падении популярности акций с перекрытием улиц в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил о значительном снижении поддержки населением протестных акций с перекрытием улиц.
В интервью телеканалу Pink Вучич отметил, что большинство граждан отвергают подобные действия, а популярность политических сил, стоящих за акциями, падает с каждым днем, передает ТАСС.
«Не стройте иллюзий. С каждым днем поддержка блокад и политических сил, стоящих за ними, стремительно падает. Потому что люди этого не хотят», – сказал он.
Президент также заверил, что государство полностью контролирует ситуацию, и выразил обеспокоенность действиями радикально настроенных участников, которые выставляют мусорные контейнеры на проезжую часть без предупреждения, что может привести к жертвам.
Он подчеркнул, что большинство «героических поступков» участников акций заканчиваются слезами в полицейских участках, а за нападения на людей, избегающих блокад, должна наступать ответственность.
Вучич также выразил благодарность министру внутренних дел Ивице Дачичу, директору полиции Драгану Василевичу и всем сотрудникам полиции за поддержание порядка в столице, несмотря на провокации. По словам президента, эта сложная задача была выполнена «с достоинством, храбро, законно, трезво и рационально».
Ранее сотрудники МВД Сербии установили личности 636 человек во время ночных протестов, 19 из них были доставлены в отделения полиции. Балканист Олег Бондаренко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предупредил о риске гражданской войны в Сербии.