Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.0 комментариев
Полиция Сербии провела задержания участников протестов
В ночь на пятницу в Сербии были задержаны 19 человек после протестных акций, а запланированная протестующими блокада движения в Белграде не состоялась.
Сотрудники МВД Сербии установили личности 636 человек во время ночных протестов, 19 из них были доставлены в отделения полиции, передает ТАСС. В числе задержанных – 16 человек за административные правонарушения и трое по подозрению в уголовных преступлениях.
Отмечаются единичные инциденты в Белграде и других городах, где участники акций были задержаны за нарушение общественного порядка. В результате столкновений пострадал один полицейский.
Как сообщает канал Pink, запланированная протестующими блокада движения в Белграде утром 4 июля не состоялась. Ключевые транспортные точки и мосты остались свободны, а небольшие группы протестующих после прибытия полиции быстро расходились. Движение на дорогах было восстановлено, общественный транспорт продолжал работу без сбоев.
Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил в эфире Pink: «Полиция вчера и сегодня предупреждала всех, кто планирует организовывать блокаду, что будет вынуждена применить все меры для обеспечения свободы передвижения». Он подчеркнул, что поддержание общественного порядка и стабильности является главным приоритетом, а полиция находилась в состоянии повышенной готовности. По его словам, к времени, когда должна была начаться блокада, число протестующих составляло ноль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России не обнаружила применения так называемой «звуковой пушки» на протестах в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич презентовал отчет ФСБ по этому вопросу. Вице-премьер Сербии обвинил Брюссель в попытках свержения Вучича.