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ЕК отказалась комментировать переговоры по российскому газу с Братиславой
В Еврокомиссии не стали раскрывать детали обсуждений по вопросу ограничения поставок российского газа и 18-го пакета санкций с представителями Словакии.
Переговоры между Еврокомиссией и властями Словакии по вопросам отказа от российского газа и позиции Братиславы по 18-му пакету санкций прошли 3 июля, передает ТАСС.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила, что консультации проходили в «очень позитивной обстановке», однако отказалась делать какие-либо заявления относительно итогов встречи. Она предложила адресовать вопрос о результатах словацкой стороне.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заблокировал одобрение 18-го пакета санкций ЕС против России, потребовав либо компенсаций для страны в размере до 20 млрд евро, либо исключения для Словакии из плана Еврокомиссии по тотальному отказу от закупок российского газа с 2027 года.
Политика полного прекращения закупок российского газа не связана напрямую с конфликтом на Украине и не входит в рамки санкционного пакета – она оформляется как стратегический документ Евросоюза.
Как отмечает издание Politico, проведенные 3 июля консультации «позволили снять основные возражения словацкой стороны», однако окончательной ясности относительно поддержки Словакией 18-го пакета санкций по-прежнему нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские предприятия призвали правительства стран ЕС пересмотреть экономические отношения с Москвой.
Братислава выдвинула Еврокомиссии три условия для согласия на полный отказ от российского газа. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал планы Евросоюза прекратить импорт энергоресурсов из России, указав на риски для конкурентоспособности европейских экономик.