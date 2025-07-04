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    Поправки в Конституцию работают на Россию
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    Глава Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
    Ученый рассказал о риске заразиться «злой нитью» в Крыму
    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине
    Путин сообщил Трампу о готовности к новому раунду переговоров по Украине
    В Москве и Оренбурге задержаны два азербайджанских авторитета
    Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области
    ЦБ решил ограничить срок действия карт с истекшим сроком
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    15 комментариев
    4 июля 2025, 10:12 • Новости дня

    Politico: Европейский бизнес призвал пересмотреть отношение к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские предприятия призывают правительства пересмотреть подход к экономическим отношениям с Москвой, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, бизнес-лидеры и политики на континенте все чаще выступают за смягчение позиций властей по отношению к России, особенно на фоне отсутствия реальных переговоров о прекращении огня и растущей обеспокоенности состоянием экономики, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что европейские чиновники стараются разорвать экономическую зависимость от России, однако ситуация может измениться, если политические настроения изменятся, военные действия прекратятся, а бизнес начнет настаивать на возвращении к дешевым российским энергоресурсам. Анонимный представитель газовой отрасли рассказал изданию, что есть компании, готовые вернуться к закупкам российского газа при наличии соответствующих условий.

    Эксперт Штефан Майстер из немецкого совета по международным отношениям заявил, что «давление будет расти», поскольку голоса компаний и политиков, требующих возвращения к более дешевым газу и нефти из России, становятся все громче. По оценке источников издания, европейская экономика испытывает трудности, и именно это может стать драйвером для изменения курса в будущем.

    В конце июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России. Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Премьер Словакии Роберт Фицо ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    3 июля 2025, 21:12 • Новости дня
    В Москве и Оренбурге задержаны два азербайджанских авторитета

    В Москве задержан азербайджанский авторитет Вагиф Бакинский

    В Москве и Оренбурге задержаны два азербайджанских авторитета
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской столице правоохранительные органы задержали авторитетного бизнесмена Вагифа Сулейманова, известного как Вагиф Бакинский.

    Причиной задержания стало нарушение правил пребывания в России, передает «Коммерсант».

    Сулейманова доставили в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, откуда его планируют депортировать в Азербайджан, пишет издание.

    Вагифа Сулейманова связывают с различными бизнес-проектами в столице, включая «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. Он родился в Тбилиси, юность провел в Баку, а в Россию переехал в 1990-е годы. В ноябре 2006 года его уже задерживали в Москве за хранение гашиша в количестве 33 граммов.

    Сообщается также, что кроме Вагифа Бакинского был задержан еще один авторитет из Азербайджана – Заур, которого задержали в Оренбурге.

    Ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. Его отпустили после допроса.

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    3 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение поставок оружия киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов – повод для стран ЕС активнее поддерживать Украину вооружениями, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС. По ее мнению, страны Евросоюза должны взять военные кредиты и провести совместные закупки вооружений под контролем Еврокомиссии.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что если Соединенные Штаты решат прекратить поставки, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил поставки ракет для Украины. Решение затронуло ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Комментарии (19)
    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    Комментарии (0)
    3 июля 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» с призывом популяризировать традиционную большую семью.

    Глава государства подчеркнул, что участники форума представляют разные сферы деятельности и обладают творческим потенциалом, что поможет им реализовать эту задачу, передает ТАСС.

    «Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить», – сказал президент.

    Ранее Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России. Он заявил о росте числа многодетных семей.

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    3 июля 2025, 13:50 • Новости дня
    Рар объяснил требования Каллас к Китаю

    Политолог Рар: Каллас не понимает, почему Китай не придерживается западных «правил»

    Рар объяснил требования Каллас к Китаю
    @ Anna Ross/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе не понимают, почему Китай одновременно сотрудничает с Западом и не придерживается «правил». Встреча Каи Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта: международная система становится многополярной, и Европа воспринимает это очень болезненно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС предъявила Пекину ряд требований.

    «Кая Каллас ведет себя как типичная еврочиновница. В этом она не отличается от Урсулы фон дер Ляйен или Анналены Бербок. Европейские политики всегда считают себя морально правыми. Они стоят на либеральных ценностях – свобода, демократия, права человека – считая их универсальным правилом. Причем другие принципы, по их версии, не должны действовать в этом мире», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Каллас не понимает, почему Китай, сотрудничая с Западом, помогает России, шантажирует ЕС редкими металлами, не придерживается западных «правил игры», добавил собеседник. «У Пекина свои национальные интересы и своя мораль, что китайская сторона и объяснила главе дипломатии Евросоюза. Давление со стороны Европы для Китая неприемлемо», – указал эксперт.

    «Однако европейцы и впредь будут упорно призывать Пекин вернутся в лоно политики «общих правил», которые на самом деле написаны Западом. Инцидент Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта. Международная система становится многополярной. Бывшая монополия Запада исчезает, и Европа воспринимает это очень болезненно», – заключил Рар.

    Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас и министр иностранных дел Китая Ван И провели в Брюсселе 13-е заседание стратегического диалога ЕС – КНР. Евродипломат подтвердила приверженность Брюсселя конструктивному взаимодействию с Пекином «для решения глобальных проблем», говорится в распространенном по итогам встречи заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

    Каллас подчеркнула важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений. «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.

    Вместе с тем, глава дипломатии ЕС указала Китаю на якобы имеющие место «нарушения прав человека» и на «гибридные угрозы Европе, исходящие от КНР». Она настаивала на прекращении военно-технического сотрудничества Китая с Россией и призвала Пекин полностью поддержать требования Брюсселя о перемирии на Украине «без предварительных условий».

    Говоря о Тайване, Каллас подтвердила приверженность Евросоюза политике «одного Китая», одновременно выразив «несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением». Стороны также обсудили «подготовку к саммиту лидеров ЕС и КНР в конце июля», когда Пекин и Брюссель будут отмечать 50-летие дипотношений.

    Отметим, Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли сторонам преодолеть идеологические и политические разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой.

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    3 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Ушаков: Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении Москвы добиваться устранения причин украинского кризиса и не отступать от своих целей.

    Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», – сказал он.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час. Лидеры обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

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    3 июля 2025, 19:37 • Новости дня
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули украинский конфликт, обсудили перспективы сотрудничества в энергетике и вопросы по Сирии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о том, что Россия продолжает искать переговорное урегулирование конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфронтации. В свою очередь, Трамп поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий на Украине.

    Лидеры также уделили внимание развитию событий в Сирии, договорившись продолжить диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном. Помимо политических вопросов, обсуждались перспективные совместные проекты в сферах энергетики и освоения космоса. Проведение личной встречи в рамках разговора не обсуждалось.

    Путин поздравил Трампа с приближающимся Днем независимости США и отметил вклад России в становление американской государственности. Стороны договорились поддерживать прямую связь и готовы при необходимости возобновить общение в любой момент.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час.

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    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    3 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Глава Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
    Глава Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в своих соцсетях памятное видео, посвященное заместителю главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаилу Гудкову, погибшему в Курской области.

    Видео с Гудковым появилось в Telegram-канале Кожемяко. На кадрах запечатлены моменты совместной работы губернатора и адмирала, в том числе церемонии награждения и встречи в командных пунктах.

    В ролике также показаны эпизоды боев с участием российских военнослужащих.

    Напомним, в результате боевой работы в приграничной зоне Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герой России, генерал-майор Михаил Гудков.

    Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что память Гудкова будет увековечена в регионе.

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    4 июля 2025, 01:06 • Новости дня
    Правоохранители уточнили данные по отравившимся на теплоходе в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Три сотрудника команды пассажирского теплохода «Николай Карамзин», который следовал по маршруту Вологда – Ярославль, были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия.

    «По уточненной информации, отравились три члена экипажа, которые почувствовали недомогание», – сообщил источник ТАСС.

    В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили о надзорных мероприятиях из-за появившихся в СМИ сообщений об отравлении пассажиров.

    «По предварительным данным, у некоторых пассажиров судна выявлены признаки отравления. Ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», – сообщили в ведомстве.

    Ранее в СМИ появлялась информация о том, что за медицинской помощью обратились более 30 человек, эти данные не подтвердились.


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    3 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект повышения возраста продажи алкоголя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение минимального возраста для покупки алкоголя с 18 до 21 года.

    Документ размещен в электронной базе данных палаты и предлагает внести соответствующие изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, передает ТАСС.

    В пояснительной записке к инициативе отмечается негативное влияние алкоголя на здоровье и развитие личности, а также подчеркиваются риски для социальной сферы. Авторы документа указывают, что головной мозг человека завершает формироваться только к 21 году, что подтверждают медицинские исследования.

    Ранее, по информации инициаторов проекта, аналогичные предложения уже обсуждались на законодательном уровне. Минздрав России разрабатывал закон, ограничивающий продажу крепких спиртных напитков лицам младше 21 года, при этом отмечалось, что употребление алкоголя до этого возраста небезопасно для нормального формирования мозга. В законопроекте подчеркивается необходимость предупреждения алкоголизации молодежи и укрепления семейных ценностей.

    В феврале в Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя лицам до 21 года.

    Ранее депутат Андрей Свинцов предложил законопроект, предусматривающий продажу алкоголя в отдельных специализированных магазинах, доступных только лицам старше 18 лет, а Минздрав предложил ограничить выкладку алкоголя у касс.

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    3 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин сообщил о планах созвониться с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    «Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», – сказал он в ходе осмотра выставки российских брендов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о вероятности личной встречи с Трампом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль по факту сообщит, если Путин поговорит с главой Белого дома.

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    3 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США

    Военный эксперт Кнутов: США и ЕС переведут Украину на войну дронов

    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пентагон пересматривает военные приоритеты в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, что уже привело к уменьшению поставок оружия на Украину. Однако, как отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, России стоит учитывать непредсказуемость Дональда Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку ВСУ, пусть и не в прежних объемах.

    «Еще 5 июня глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Штаты «не обязаны защищать весь мир», поэтому они перераспределят расходы на оборону. Он отмечал, что среди приоритетных задач администрации Трампа – защита южной границы США и обеспечение сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Еще одно важное для НАТО событие – это саммит альянса в Гааге, который проходил в конце июня. По его итогам Вашингтону удалось добиться от членов блока повышения расходов на оборону до 5% ВВП, отметил собеседник.

    «США, получив возможность финансово влиять на НАТО и на программы закупки вооружений, дали понять, что не собираются отворачиваться от этой организации или уходить из Европы. Но вместе с тем они переключат свое военно-политическое внимание на Китай, оставив ВСУ на попечении Британии и Германии», – указал эксперт.

    «При этом поставки оружия сокращаются, и этот процесс продолжится. Дело в том, что конфликт между Индией и Пакистаном, а также 12-дневная война между Ираном и Израилем показали, что расход ракет для систем ПВО и других боеприпасов, а также количество самолетов и их защита не соответствуют тем стандартам, которые были у Пентагона», – пояснил аналитик.

    Так, в ходе эскалации на Ближнем Востоке была израсходована одна пятая всех запасов ракет для комплексов THAAD. «В итоге американцы пришли к выводу, что им нужно пересмотреть свои нормативы. Поэтому и было принято решение приостановить поставки Украине. Такой шаг – военная необходимость», – акцентировал эксперт.

    По его словам, европейцы действуют в том же ключе. «Их риторика следующая: они готовы помогать Киеву, но в первую очередь необходимо пополнить свои арсеналы. Так, Польша в три раза увеличила производство снарядов. Британия сообщила о резком увеличении производства стволов для артиллерийских орудий», – перечислил Кнутов.

    «Кроме того, Североатлантический альянс принял решение о создании своего рубежа противовоздушной обороны протяженностью 3 тыс. километров – это так называемая антидроновая стена, которая будет включать и зенитно-ракетные комплексы, станции РЭБ и РЛС, и космические спутники, а также боевые лазеры. Все это требует производственных мощностей, которых у Европы нет», – добавил собеседник.

    На этом фоне Украину переводят исключительно на дроны, отметил он. В частности, правительство Германии подписало соглашение о выделении денег для производства на Украине более 500 БПЛА с дальностью полета до 1,2 тыс. километров. Финляндия и Норвегия также заявили, что создают аппараты для ВСУ.

    Отдельного внимания заслуживает система противовоздушной обороны Украины. «Переданный Киеву ЗРК SAMP-T уже несколько месяцев не используется, потому что к нему нет ракет. Что касается комплекса Patriot, то к нему поставили порядка сотни ракет. Этого противнику хватит лишь на неделю боевых действий при интенсивных налетах», – детализировал аналитик.

    В такой ситуации Киев демонстрирует находчивость. «Украинцы развивают программу дронов-ПВО, чтобы хоть как-то прикрыть небо. Они пытаются применять аппараты против наших «Гераней». Более того, разрабатываются беспилотники с автоматами или пулеметами, которые, по задумке, станут вести огонь по целям в воздухе», – рассказал Кнутов.

    По его оценкам, традиционные средства борьбы будут исчерпаны у ВСУ через несколько месяцев. За это время США не смогут восполнить свои арсеналы, считает эксперт. Впрочем, он призывает учитывать и политику нынешнего американского лидера.

    «Дональд Трамп – человек настроения: сегодня у него заявления одного плана, а завтра – все поменялось, решения пересмотрены. Поэтому предугадать, как он поведет себя в вопросе помощи Украины, трудно. Но я думаю, что доводы Пентагона все же будут решающими, а они – против Киева», – рассуждает спикер.

    В свою очередь Европа не сможет устранить дефицит в вооружении ВСУ. «О чем бы ни просил украинский министр обороны, важно понимать: производственные мощности у всего блока НАТО не настолько большие, как аппетиты у руководства Украины», – иронично отметил аналитик. По его оценкам, Европа к концу года может построить новые предприятия или модернизировать действующие.

    «Тогда, вероятно, возрастет производство и беспилотников, и других видов оружия, и увеличатся поставки Киеву. Другой вопрос, что к этому моменту ситуация на фронте может ощутимо измениться, и точно не в пользу ВСУ. Кроме того, наша разведка отслеживает и своевременно пресекает поступления вооружения на Украину. И эта работа будет продолжаться», – заключил Кнутов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, Минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов Конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    3 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    ЦБ допустил снижение ключевой ставки на 100 пунктов и более

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в июле будут обсуждаться варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и больше.

    Он подчеркнул, что шаг менее 100 пунктов не рассматривается, а больший шаг возможен, передает «Интерфакс».

    Тремасов объяснил такую позицию ускоренным темпом замедления инфляции, который оказался выше ожиданий Центробанка. «Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что замедление инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. На сегодняшний день это объективный факт. Поэтому нет никаких сомнений, что в июле мы будем рассматривать снижение ставки», – сказал он.

    Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в случае продолжения текущих экономических тенденций и ускоренного замедления инфляции.

    Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости решительного снижения ключевой ставки в России.

    В июне Банк России снизил ключевую ставку до 20%.

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    3 июля 2025, 19:20 • Новости дня
    Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области

    Появилось видео о водружении российского флага над освобожденным Меловым в Харьковской области

    Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков освободили Меловое и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.

    Над освобожденным населенным пунктом Меловое в Харьковской области водрузили российский триколор, видео опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

    В операции участвовали военнослужащие 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки «Север» при поддержке штурмовиков 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса. После завершения боевых действий российские военные подняли государственный флаг на одном из зданий Мелового.

    По сообщению Минобороны, российские подразделения ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности приграничных российских регионов. Военнослужащие выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, захватывают трофеи и берут в плен бойцов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Военные также заняли село Разино в ДНР.

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    3 июля 2025, 16:24 • Новости дня
    Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМФ Гудкова в Курской области
    Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМФ Гудкова в Курской области
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Память заместителя главнокомандующего ВМФ Михаила Гудкова будет увековечена в Курской области, заявил врио главы региона Александр Хинштейн.

    «Он был Героем и погиб как Герой. Как замглавком, он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих», – написал врио губернатора в Telegram-канале.

    По словам Хинштейна, после назначения на должность заместителя главнокомандующего ВМФ Гудков лично посещал воинские части и бывал на огневых позициях. Также Хинштейн отметил, что 155-я бригада под руководством Гудкова выполняла задачи, которые считались невозможными, а военнослужащие проявляли беспримерный героизм.

    Глава региона пообещал, что память Гудкова будет обязательно увековечена на Курской земле, за которую он отдал свою жизнь.

    Напомним, в результате боевой работы в приграничной зоне Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герой России, генерал-майор Михаил Гудков.

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