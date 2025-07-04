Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.0 комментариев
Стало известно о способности личинок клещей переносить боррелиоз
Новое исследование опровергло прежние представления о личинках клещей, показав, что они способны переносить возбудителей боррелиоза и других болезней.
Результаты работы специалистов Седертернского университета опубликованы на сайте вуза, передает ТАСС. Ранее личинки клещей считались безопасными и не способными передавать заболевания, однако эксперименты показали обратное.
Исследователи обнаружили, что помимо взрослых особей и нимф, переносчиками боррелиоза и бабезиоза могут выступать и личинки клещей. Ученые уточнили, что личинки также могут содержать бактерии, вызывающие ряд других инфекций. Хотя риск заражения от личинок заметно ниже, чем от нимф и взрослых клещей, полностью исключать такую возможность нельзя.
Размер личинок не превышает одного миллиметра, у них шесть ножек. Для сравнения, нимфы, чаще всего нападающие на человека, достигают двух миллиметров и имеют восемь ножек, как и взрослые самки клещей, которые могут вырастать до трех–четырех миллиметров.
Эксперт исследования Терез Янцен отметила: «Существуют эффективные вакцины против клещевого энцефалита, но не против болезни Лайма. Если человек вакцинирован и регулярно проводит осмотр, а также удаляет клещей в течение суток, риск заражения инфекциями очень низок. С помощью этих простых приемов мы можем продолжать наслаждаться природой».
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