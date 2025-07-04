Москвичам пообещали жару и грозу

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пятницу в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем температура воздуха составит от 25 до 27 градусов тепла, ночью понизится до 11-13 градусов.

Ветер будет западного и северо-западного направления, его скорость достигнет 5-10 метров в секунду, при порывах – до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 744 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье днем температура поднимется до 24-29 градусов, а ночью может опуститься до 9 градусов тепла. Из-за грозы в регионе с полудня будет действовать желтый уровень погодной опасности: в столице он сохранится до 19:00, в области – до 22:00.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с превышением климатической нормы и без осадков, которая сохранится до конца мая. Среднесуточная температура воздуха в столице достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком метеорологического лета и произошло на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре, уточнив, что лето ожидается лишь немного теплее обычного и с небольшим дефицитом осадков.