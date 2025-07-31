Финал «Большой перемены» для российских и иностранных школьников прошел в «Артеке»

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году в финале приняли участие около 700 школьников из 67 регионов страны, а также свыше 200 участников из тридцати иностранных государств, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Сергей Кириенко пообщался с финалистами, выслушал их идеи, предложения и презентации проектов, разработанных в ходе конкурсной программы.

Особый интерес участники международного трека проявили к возможностям для зарубежной молодежи в России. Так, участник из Абхазии Владимир Соколов выразил благодарность за возобновление электрички Сочи – Сухум и поделился мечтой связать свою карьеру с транспортной сферой, обучаясь в российском вузе.

Кириенко подчеркнул, что международные программы и молодежные проекты в России открыты для всех, кто стремится реализовать себя. Он напомнил о платформе «Россия – страна возможностей» и анонсировал проведение Всемирного фестиваля молодежи в Красноярском крае в 2026 году. «В прошлом году участие во Всемирном фестивале приняли ребята из 190 стран. Мы стараемся делать так, чтобы для всех иностранцев эти возможности были открыты, в том числе и возможность участвовать в проектах президентской платформы «Россия ­­­– страна возможностей», «Движения первых» и других проектах», – заявил Кириенко.

В ходе дальнейшего общения ребята рассказали о своих интересах, а также делились планами на будущее.

Победителями конкурса станут 300 учеников младших классов, которым предстоит отправиться в «Путешествие мечты» – поездку на фирменном поезде от Москвы до Владивостока с остановками в Перми и Омске, признанных молодежными столицами России. Наставники школьников-победителей получат денежную премию в размере 100 тысяч рублей и смогут пройти обучение по образовательным программам от партнеров конкурса.

Для победителей международного трека предусмотрены бюджетные места в ведущих университетах страны. Поддержку этой части конкурса оказывает Россотрудничество.

«Большая перемена» считается крупнейшим конкурсом для школьников в России. Он включает 12 тематических направлений и оценивает не только знания, но и практические навыки, такие как командная работа, креативность, лидерские качества и способность находить решения в нестандартных ситуациях.