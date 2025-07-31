Депутат Гуров: Указ Путина дал миграционную амнистию гражданам Молдавии

Tекст: Вера Басилая

По словам Гурова, решение президента России предоставить гражданам Молдавии особые условия пребывания учитывает культурные и исторические связи двух государств, передает «Интерфакс».

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Туров заявил, что указ фактически представляет собой форму миграционной амнистии для нарушивших сроки пребывания граждан Молдавии.

Согласно указу, граждане Молдавии, находившиеся в России с нарушением сроков, смогут урегулировать статус при условии выезда в Молдавию и возвращения с 1 октября 2025-го по 1 января 2026 года. Также граждане Молдавии с ограничениями на въезд смогут воспользоваться этими условиями, если посетят Россию в указанный период. Депутат подчеркнул, что для молдаван фактически вводится статус, близкий к гражданам стран ЕАЭС.

Туров напомнил, что Россия и Молдавия имеют крепкие культурные связи и общее вероисповедание. Он отметил, что большинство молдаван соблюдают российские законы, однако некоторые нарушили порядок пребывания по незнанию и теперь смогут легализовать статус.

По словам депутата, работодатель может принять гражданина Молдавии на работу без оформления патента. Такое право предоставляется до 1 октября 2026 года при прохождении дактилоскопии и медицинского освидетельствования.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о смягчении условий пребывания граждан Молдавии на территории России.