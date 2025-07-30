Сейсмолог: Ученые 30 лет ждали мощное землетрясение на Камчатке

Сейсмолог Шебалин: Рекомендации ученых помогли спасти здания на Камчатке от сейсмических разрушений

Tекст: Андрей Резчиков

«Предсказать точную дату и время землетрясения в Камчатском крае было невозможно. Я думаю, ученые еще не скоро смогут готовить такие прогнозы. Однако бедствие в принципе ожидали. О нем предупреждали в течение 30 лет. То есть речь идет не о сиюминутных процессах», – отметил Петр Шебалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук.

«Мои многочисленные коллеги, в том числе и с Камчатки, все время упоминали, что в Петропавловске необходимо укреплять здания. Слава Богу, экспертное сообщество услышали. Более того, местные власти не только строят новые дома с соответствии с современными нормами и требованиями, но и модернизируют старые здания, чьи металлические конструкции подвержены коррозии из-за климата», – считает Шебалин.

Ученый напомнил, что очаг землетрясения на Камчатке находился в море далеко от берега, поэтому сейсмическая волна успела ослабиться, пока дошла до города. «По-видимому, это землетрясение характеризовалось более длиннопериодными колебаниями, хотя пока эта информация точно не подтверждена. Разрушение зданий происходит при более короткопериодных сейсмических волнах», – добавил спикер.

Произошедшее в среду землетрясение в Камчатском крае стало шестым по силе за всю историю наблюдений. Таковы предварительные данные Геологической службы США (USGS). Землетрясений такой силы на полуострове не наблюдалось с 1952 года. При этом его очаг залегал на глубине 32 км. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что магнитуда составила 8,8.

В свою очередь, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о землетрясении магнитудой 7,9 в Северо-Курильске. Также на прибрежную часть города обрушилось цунами высотой 3-4 м. В безопасные районы были эвакуированы около 2,7 тыс. человек. Специалисты прогнозируют афтершоки магнитудой 7,5 в течение месяца.