На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.17 комментариев
The Washington Post сообщил о гибели детей в Газе
Свыше 18,5 тыс. детей погибли в секторе Газа с октября 2023-го
По подсчетам, с октября прошлого года в секторе Газа погибли почти 19 тысяч детей, из которых около тысячи были младенцами.
Потери среди детей в секторе Газа превысили 18,5 тыс., сообщает The Washington Post, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения сектора.
В опубликованном изданием списке фигурируют имена всех погибших детей, жертв конфликта между Израилем и движением ХАМАС.
По информации Минздрава Газы, всего с октября 2023 года в ходе израильской военной операции погибли 60 034 человека, ранены 145 870.
С 7 октября 2023 года ситуация в регионе обострилась после атаки ХАМАС на территории Израиля и последующей силовой реакции израильской армии.
Израиль объявил о полной блокаде сектора и начал военную операцию с целью освобождения заложников и ликвидации ХАМАС. В марте израильтяне возобновили боевые действия после кратковременного режима прекращения огня.
Несколько раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США не привели к заключению нового соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западные страны за использование признания Палестины как инструмента давления на Израиль и игнорирование гуманитарных принципов.
Великобритания заявила о готовности официально признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре при условии сохранения израильской блокады Газы.
Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа на конференции в ООН потребовал прекращения управления Газой ХАМАС и передачи оружия Палестинской Автономии.