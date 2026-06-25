Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Россия решила представить доклад о плачевной правозащитной ситуации на Западе
Гатилов: Россия представит доклад о плачевной правозащитной ситуации на Западе
Москва и Минск представят в ООН детальный обзор системных проблем с гражданскими свободами в западных странах на специальном тематическом мероприятии 9 июля, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Гатилов рассказал о подготовке совместного документа. Дипломат отметил, что презентация состоится на 62-й сессии Совета по правам человека, передает РИА «Новости».
«Не останется вне поля нашего зрения и плачевная правозащитная ситуация в государствах «коллективного Запада», возомнивших себя «светочами демократии» и присвоивших себе право в менторском тоне поучать весь остальной мир», – заявил постпред.
Он добавил, что 9 июля пройдет тематическое мероприятие, где будет представлен уже третий доклад внешнеполитических ведомств двух стран. Россия продолжает бороться против политизации правозащитной тематики и попыток использовать ее для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Москва и Минск опубликовали второй совместный доклад о ситуации с правами человека.
Позже Геннадий Гатилов заявил о бездействии структур ООН по фактам нарушений прав человека на Западе.
Дипломат обвинил правозащитную систему всемирной организации в политической ангажированности.