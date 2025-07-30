Анонс концерта Дины Рубиной исчез с сайта продажи билетов в Ташкенте

Объявление о концерте Дины Рубиной исчезло с сайтов продажи билетов в Ташкенте

Tекст: Вера Басилая

Объявление о запланированном на 10 октября литературном концерте Дины Рубиной в Ташкенте исчезло с сайта продажи билетов iticket.uz, передает РИА «Новости».

Объявления также отсутствуют на сайте afisha.uz, где ранее была опубликована информация о концерте во дворце искусств «Туркистон».

Отмечается, что на обеих площадках невозможно найти какие-либо сведения о мероприятии. На iticket.uz при попытке перейти на страницу концерта появляется ошибка 404 с сообщением о том, что страница была удалена или не существовала.

Писательница Дина Рубина в интервью сделала скандальное заявление о жителях Газы, вызвавшее широкий резонанс в СМИ. Писательница родилась в Ташкенте, а позже получила гражданство Израиля, согласно открытым источникам.

Ранее президиум Духовного управления мусульман России призвал власти оценить с правовой точки зрения высказывания Рубиной об убийствах жителей сектора Газа. Организация также обратилась к издательствам с просьбой отказаться от сотрудничества с писательницей.

