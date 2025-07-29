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Высказываниям Рубиной об убийствах жителей Газы потребовали дать оценку
ДУМ потребовало дать правовую оценку заявлений Дины Рубиной об убийствах жителей Газы
Президиум ДУМ России обратился к властям с призывом дать правовую оценку высказываниям Дины Рубиной об убийствах жителей сектора Газы.
Президиум Духовного управления мусульман России обратился к российским властям с просьбой дать правовую оценку высказываниям писательницы Дины Рубиной о жителях сектора Газа, следует из сообщения в Telegram-канале ДУМ России.
В заявлении отмечается, что Рубина призвала «уничтожить всех» и предложила «растворить гражданское население Газы в соляной кислоте», а сам сектор «превратить в парковку».
Представители ДУМ считают, что подобные заявления оправдывают этнические чистки и массовое истребление населения. Организация призвала Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Госдуму и Совет Федерации дать оценку этим словам с точки зрения российского законодательства. В обращении подчеркивается, что такие призывы недопустимы, особенно с учетом гуманистических традиций российского общества.
Отдельно в ДУМ России напомнили, что основной доход Рубиной связан с продажей книг в России. В связи с этим организация обратилась к издательствам «Эксмо» и АСТ, книжным сетям и онлайн-платформам с просьбой прекратить сотрудничество с писательницей и не продвигать ее творчество. Российские культурные учреждения также призвали выступить с собственной позицией по поводу заявлений Рубиной.
В завершение президиум ДУМ отметил, что «человеческие жизни, жизни детей, которые прямо в эти минуты погибают в Газе от бомбежек, от отсутствия медицинской помощи и от голода – ценнее заработков книгоиздателей». В обращении также говорится, что российское общество не может поддерживать тех, кто призывает к геноциду и массовым убийствам.
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