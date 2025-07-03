Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.8 комментариев
Суд назачил дату вынесения приговора главе Гагаузии
Суд объявил о вынесении приговора Гуцул и Попан 5 июля
Слушания по делу Евгении Гуцул и Светланы Попан завершились, приговор озвучат на следующем заседании суда.
Как передает ТАСС, судья Анна Кучереску объявила дату оглашения приговора по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки Светланы Попан. Заседание, на котором будет вынесено решение, назначено на пять июля, начало в двенадцать часов дня по местному времени.
В процессе завершились прения сторон, после чего обвиняемые выступили с последним словом. Судья подчеркнула, что решение будет оглашено после ознакомления с материалами дела и позицией защиты и обвинения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судья Анна Кучереску боролась со сном во время слушания дела Евгении Гуцул и Светланы Попан, и этот момент попал на видео очевидцев.
У здания суда в Кишиневе, где проходит суд над главой Гагаузии, произошли столкновения между сторонниками Евгении Гуцул и Партии действия и солидарности.
Молдавская прокуратура потребовала приговорить Евгению Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет, что Мария Захарова назвала проявлением «европейских антиценностей».