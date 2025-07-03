Суд объявил о вынесении приговора Гуцул и Попан 5 июля

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, судья Анна Кучереску объявила дату оглашения приговора по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки Светланы Попан. Заседание, на котором будет вынесено решение, назначено на пять июля, начало в двенадцать часов дня по местному времени.

В процессе завершились прения сторон, после чего обвиняемые выступили с последним словом. Судья подчеркнула, что решение будет оглашено после ознакомления с материалами дела и позицией защиты и обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судья Анна Кучереску боролась со сном во время слушания дела Евгении Гуцул и Светланы Попан, и этот момент попал на видео очевидцев.

У здания суда в Кишиневе, где проходит суд над главой Гагаузии, произошли столкновения между сторонниками Евгении Гуцул и Партии действия и солидарности.

Молдавская прокуратура потребовала приговорить Евгению Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет, что Мария Захарова назвала проявлением «европейских антиценностей».