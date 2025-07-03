Судья едва не уснула на процессе по делу Гуцул

Судья Кучереску почти заснула на слушаниях дела Гуцул и Попан

Tекст: Денис Тельманов

Информацию о произошедшем передает РИА «Новости». Видеозаписи, на которых судья Анна Кучереску, рассматривающая дело главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного блока «Победа» Светланы Попан, едва не засыпает во время прений адвокатов, распространили оппозиционные СМИ Молдавии в своих Telegram-каналах.

Сторонники Гуцул устроили пикет у здания районного суда в Кишиневе, где проходят слушания. В четверг ожидается оглашение приговора Гуцул и Попан. Прокуратура требует осудить их на девять и восемь лет соответственно.

На кадрах видно, как судья во время выступления защиты практически дремлет. Комментируя ситуацию, Telegram-канал «Первый канал в Молдове» заявил: «Без слов. Эти люди вершат правосудие». Канал «Пятого телеканала Молдовы» добавил, что судья абсолютно безучастна к доводам адвокатов.

В отношении Гуцул и Попан возбуждены уголовные дела из-за якобы нарушений при финансировании запрещенной партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул был продлен еще на 30 суток решением районного суда Кишинева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавская прокуратура потребовала приговорить главу Гагаузии Евгению Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.

Телеведущая Юлия Федорова объявила об уходе с телеканала Exclusiv TV на фоне новых законов, расширяющих цензуру и блокировки в молдавском медиапространстве. Прокуроры Молдавии ходатайствовали о продлении домашнего ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней.