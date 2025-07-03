В Раде призвали заменить посла Украины в США после приостановки поставок военной помощи

Tекст: Александра Юдина

Она пояснила, что нынешний посол Оксана Маркарова почти не поддерживает контактов с американской администрацией, а отношения между странами остаются сложными, передает ТАСС.

По мнению Федины, при смене администрации в США обычно происходит обновление посольского состава для налаживания связи с новой властью, однако Киев этим не воспользовался, и теперь «время исправлять ситуацию».

В качестве возможного кандидата она предложила Валерия Чалого, ранее уже работавшего в этой должности в 2015–2019 годах.

Маркарова занимает пост посла в Вашингтоне с февраля 2021 года, ранее возглавляла министерство финансов Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданным для Госдепартамента США. На фоне продвижения Вооруженных сил России и приостановки поставок американских ракет-перехватчиков на Украине обострились проблемы с вооружением и личным составом. США не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев.