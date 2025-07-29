Советник Трампа: Европа встала на колени перед США

Tекст: Ольга Иванова

Оценку итогам соглашения между Евросоюзом и США дал советник Белого дома Себастьян Горка в интервью телеканалу Newsmax, передает РБК. По его словам, Европа «встала на колени» перед президентом США Дональдом Трампом, согласившись на условия торговой сделки и фактически признав курс «Америка прежде всего».

Горка подчеркнул: «Сейчас даже мне, а я знаю президента Трампа уже десять лет, трудно поверить, что весь Европейский союз преклонил колени перед [политической программой] "Америка прежде всего"». Он считает, что торговая политика Трампа приведет к «тектоническим сдвигам» в мировой геополитике.

По словам советника, европейские лидеры осознали, что долгие годы были «нахлебниками», и теперь вынуждены принимать американские импортные пошлины на уровне 15%. Отмечается, что новая торговая сделка уже вызвала критику в Демократической партии США, так как Евросоюз фактически признал невозможность гарантировать ранее обещанные инвестиции в экономику США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились ввести 15-процентную пошлину на ввоз европейских товаров, а Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров. Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.