Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
ВСУ перевели штабы из Днепропетровска в западные регионы
Штабы ВСУ перевели в западные регионы с приближением фронта к Днепропетровску
Подразделения Вооруженных сил Украины начали переносить свои штабы в западные области на фоне приближения линии фронта к Днепропетровску (украинское название – Днепр).
Украинские командиры вынуждены перемещать командные пункты, чтобы снизить риски для управления войсками, передает ТАСС. Источник агентства пояснил, что на этом фоне 128-я отдельная бригада территориальной обороны Днепропетровска была переименована в механизированную.
«Для большинства насильно мобилизованных украинцев это изменение произойдет незамеченным. Фактически речь идет о принципах финансирования», – заявил собеседник ТАСС.
По его словам, переход бригады под командование сухопутных войск ВСУ приведет к перераспределению финансирования: уменьшится поддержка со стороны администрации города, но возрастет финансирование со стороны Министерства обороны Украины. Такие меры связаны с необходимостью усиления контроля и управления в условиях изменяющейся обстановки на фронте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Минобороны заявило, что Зеленый Гай являлся ключевым опорным пунктом ВСУ. Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления.