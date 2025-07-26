Минобороны: Зеленый Гай был ключевым опорным пунктом ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Освобожденный российскими войсками населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой народной республике был крупным опорным пунктом украинских формирований, прикрывавшим пути к административной границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС.

В Министерстве обороны отметили, что штурмовым подразделениям при освобождении Зеленого Гая активно помогали расчеты артиллерии и операторы ударных беспилотников. По данным Минобороны, украинские формирования понесли потери и были вынуждены покинуть позиции.

После завершения боя российские военнослужащие провели зачистку зданий и вывесили российские флаги. Сейчас инженерные подразделения занимаются разминированием самого поселка и прилегающих территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ДНР сообщили об освобождении Зеленого Гая. В субботу в Минобороны подтвердили, что российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.