Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Минобороны: Зеленый Гай был ключевым опорным пунктом ВСУ
Зеленый Гай на территории ДНР, служивший укрепленным опорным пунктом украинских формирований, перешел под контроль российских войск после активных боев, рассказали в Минобороны.
Освобожденный российскими войсками населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой народной республике был крупным опорным пунктом украинских формирований, прикрывавшим пути к административной границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС.
В Министерстве обороны отметили, что штурмовым подразделениям при освобождении Зеленого Гая активно помогали расчеты артиллерии и операторы ударных беспилотников. По данным Минобороны, украинские формирования понесли потери и были вынуждены покинуть позиции.
После завершения боя российские военнослужащие провели зачистку зданий и вывесили российские флаги. Сейчас инженерные подразделения занимаются разминированием самого поселка и прилегающих территорий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ДНР сообщили об освобождении Зеленого Гая. В субботу в Минобороны подтвердили, что российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.