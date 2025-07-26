Суд Москвы арестовал мужчину по делу о госизмене

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мещанский суд Москвы заключил под стражу мужчину по фамилии Крысяев по делу о госизмене, передает РИА «Новости». Данные о решении суда и личности фигуранта опубликованы в базе суда. Крысяеву вменяется нарушение статьи 275 УК РФ о государственной измене.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста. Согласно российскому законодательству, за госизмену предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Иные подробности о деле и обстоятельствах задержания пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подростка в Орле осудили за диверсию и государственную измену. ФСБ задержала сотрудника надзорного органа по подозрению в государственной измене. В Керчи ФСБ задержала местного жителя по обвинению в государственной измене.