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Панкин рассказал о поддержке Россией позиций Африки в мире
Россия выступает за демократизацию международных отношений и устранение неравенства, чтобы африканские страны получили больше прав в управлении глобальными институтами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, который прибыл в ЮАР для участия в заседаниях Группы двадцати (G20) по вопросам развития.
По его словам, политика России направлена на создание справедливой системы международных отношений, передает ТАСС. Панкин заявил, что Москва заинтересована в ликвидации неравенства, чтобы страны Африки получали равный доступ к ресурсам, финансам и участвовали в управлении международными институтами. «Сейчас, в условиях существования по сути колониальных практик стран Запада по отношению к Африке невозможно говорить об их стабильном развитии и социальном прогрессе. Речь идет о кардинальном переустройстве всего мирового порядка, о демократизации международных отношений. Страны Африки видят политику РФ, направленную на достижение этих целей», – сказал Панкин.
Он отметил, что лидеры африканских государств осознают необходимость изменений, чтобы избавиться от постколониального порядка. По его словам, проблема имеет срочный характер, поскольку современный мир сталкивается с «игрой без правил», тарифными войнами, санкциями и политическим давлением.
Панкин возглавил российскую делегацию на заседаниях Рабочей группы G20 по вопросам развития, открывшихся в южноафриканском городе Скукуза. Основными вопросами стали противодействие незаконным финансовым потокам и укрепление системы социальной защиты. Дипломат подчеркнул парадоксальную ситуацию, когда приток капитала в Африку равен его оттоку, а африканские страны практически не получают выгоды от продажи ресурсов. Панкин заявил, что это положение необходимо изменить ради глобального баланса и стабильности.
Российский дипломат высоко оценил председательство ЮАР в G20, отметив хорошую координацию между Россией и ЮАР и общее неконфронтационное настроение в группе. Он также подчеркнул совпадения в тематике, над которой работают BRICS и G20 под председательством ЮАР, добавив, что среди членов BRICS существует более сильное единство и рабочая атмосфера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Буркина-Фасо в Кремле. Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в Дне Победы. Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке.