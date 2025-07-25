В России выбрали лучшего оператора БПЛА

Tекст: Валерия Городецкая

Финал конкурса прошел в Калуге, в нем приняли участие 12 специалистов из разных регионов страны, сообщается на сайте Минтруда.

Второе место досталось Владимиру Эссаулову из Удмуртии, его профессиональный стаж как оператора БПЛ – уже больше 6 лет. Третье место занял Александр Поляков из Белгородской области. Его рабочий стаж по номинации конкурса – уже почти 4 года. Сейчас он работает старшим инструктором Федерального научно-экспериментального и образовательного центра развития беспилотных авиационных систем.



Хромов отметил: «Для меня это не только работа, но и хобби. Было очень волнительно, не ожидал, что смогу победить».

Конкурсанты проходили тестирование, а также практические задания по сборке пусковой установки, подготовке дрона и разработке полетного задания в городских условиях. Победители федеральных этапов получают денежные призы – за первое место предусмотрено 1 млн рублей.

Министр труда Антон Котяков подчеркнул рост востребованности профессии: по его словам, через пять лет потребность в специалистах по эксплуатации беспилотников возрастет на четверть. Следующий федеральный этап конкурса пройдет в июле в Туле.