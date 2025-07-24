Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?18 комментариев
Синоптик предупредил о грозах и жаре в Москве
В четверг в Москве ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями и дневной температурой воздуха до плюс 27 градусов.
Локальные грозы возможны в Москве в четверг, а температура воздуха прогреется до плюс 27 градусов, сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
Синоптик отмечает, что в столице сохранится неустойчивая погода из-за фронтального раздела, пришедшего с северо-запада. По его словам, «по мере прогрева в небе будут формироваться очаги кучево-дождевых облаков, местами проливаясь короткими грозовыми дождями».
Температура воздуха в Москве ожидается в пределах плюс 25 – плюс 27 градусов, по области – от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже климатической нормы.
В пятницу в столичном регионе осадки маловероятны. Температура ночью составит плюс 16 – плюс 18 градусов, а днем потеплеет до плюс 28 – плюс 30 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные и начале следующей недели москвичей ждет солнечная и теплая погода с дневной температурой до 27 градусов.
Между тем климатический пик лета в Москве завершился в среду, теперь начнется постепенное снижение среднесуточной температуры.