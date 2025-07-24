Синоптик предупредил о грозах и жаре в Москве

Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи

Автоэксперт Бахарев: Глубина погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса

Tекст: Татьяна Косолапова

«В дождливую погоду водитель должен вести себя разумно. Если видите, что перед вами болото, то на машине, не приспособленной для этого, туда лезть нельзя. Глубина разумного погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса. Диск касаться воды не должен», – говорит Бахарев.



Он объясняет, что в любом другом случае проезд по дороге будет небезопасным, потому что вращающиеся детали могут забрасывать воду наверх. В итоге она может попасть в воздухозаборники, что приведет к гидроудару (попаданию воды в цилиндры двигателя, что приводит к его поломке). Измерить глубину лужи со стороны, по его словам, можно, если ориентироваться на проезд по ней других участников движения.

«В такую погоду необходимо двигаться куда медленнее обычного, ибо может начаться аквапланирование – когда происходит потеря сцепления шин с дорогой из-за слоя воды между ними, колеса «всплывают», в результате машина становится неуправляемой. Тут совершенно не важна глубина лужи, потому что на большой скорости даже самая маленькая может вызвать потерю контроля над машиной», – делится автоэксперт.

Кроме того, он призывает думать и о других участниках движения, ведь быстрая езда по луже может вызвать волну, которая полностью накроет соседний автомобиль. В таких обстоятельствах водитель другой машины может растеряться, ведь ему на протяжении нескольких секунд, а это около 20 метров, ничего не будет видно.

Бахарев также провел сравнение между традиционным автомобилем и электромобилем во время ливня. «Конечно, автомобилю на электродвигателе риск гидроудара не грозит, но я бы все равно придерживался бы стандартов глубины. Мы не знаем, как машина поведет себя, если сильная струя воды попадет на аккумулятор или другие электрические механизмы. Не думаю, что при тестировании электромобили пытались топить, выявляя безопасный для них уровень воды, а электричество и вода – априори вещи несовместимые. Так что вне зависимости от типа двигателя, лучше на затопленные участки дороги не заезжать», – рассуждает специалист.

«Помните, что автомобиль – в первую очередь дорожный транспорт. И если вы не уверены в его проходимости по городским подтопленным дорогам, то, возможно, в этот день стоит остаться дома либо отправиться по делам на общественном транспорте», – заключил Бахарев.

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