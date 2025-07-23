Москвичам пообещали солнечную погоду в выходные

Tекст: Мария Иванова

В Москве на выходных и в начале следующей недели ожидается хорошая солнечная погода, передает РИА «Новости».

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие дни температура днем составит +24...+27 °C, а по области – до +28 °C. По ее словам, минимальные ночные температуры в городе останутся в пределах +15...+17 °C, по области – +12...+17 °C.

Позднякова уточнила, что в среду и четверг еще возможны кратковременные дожди, однако их интенсивность станет меньше, чем в предыдущие дни. Она отметила, что фон температуры будет выше климатической нормы примерно на градус. «Будем надеяться, что в субботу и воскресенье погода будет солнечная, потому что все модели дают переменную облачность», – подчеркнула синоптик.

Начало следующей недели обещает быть без осадков, однако с вторника вновь могут пройти кратковременные дожди из-за приближения атлантического циклона. Выходные и понедельник ожидаются с переменной облачностью и комфортной температурой.

Между тем в среду во второй половине дня в Москве и области ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозами, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура воздуха днем составит в столице +23...+25 °C, в Подмосковье – +21...+26 °C. Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 3-8 метров в секунду, атмосферное давление останется ниже нормы на уровне 739 мм ртутного столба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали дожди и грозы в Москве.

Накануне ливень остановил движение поездов на Филевской линии метро.

Синоптики отметили, что климатический пик лета в столице завершится в среду, после чего начнется постепенное снижение температуры.