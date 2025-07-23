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    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    23 июля 2025, 06:58 • Новости дня

    Москвичам пообещали дожди с грозами в среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице в среду ожидается переменная облачность с кратковременным дождем и грозой, а воздух днем прогреется до 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

    Ожидается, что в среду в Москве температура воздуха днем составит от 23 до 25 градусов, сообщает ТАСС. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и возможную грозу. Ветер будет юго-западный и южный, его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду, атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

    В ночные часы четверга температура может снизиться до 16 градусов тепла. В подмосковных районах днем ожидается от 22 до 27 градусов, ночью – понижение до 13 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик предупредил о «новой порции грозовых дождей» в Москве. Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в столице. В Москве за сутки пролилось 50 литров дождя на квадратный метр.

    21 июля 2025, 21:04 • Новости дня
    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи

    Автоэксперт Бахарев: Глубина погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса

    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Проезд по луже может привести к серьезной поломке мотора, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев. Он объяснил, почему во время сильных осадков важно снижать скорость и избегать участков с глубоким затоплением.

    «В дождливую погоду водитель должен вести себя разумно. Если видите, что перед вами болото, то на машине, не приспособленной для этого, туда лезть нельзя. Глубина разумного погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса. Диск касаться воды не должен», – говорит Бахарев.

    Он объясняет, что в любом другом случае проезд по дороге будет небезопасным, потому что вращающиеся детали могут забрасывать воду наверх. В итоге она может попасть в воздухозаборники, что приведет к гидроудару (попаданию воды в цилиндры двигателя, что приводит к его поломке). Измерить глубину лужи со стороны, по его словам, можно, если ориентироваться на проезд по ней других участников движения.

    «В такую погоду необходимо двигаться куда медленнее обычного, ибо может начаться аквапланирование – когда происходит потеря сцепления шин с дорогой из-за слоя воды между ними, колеса «всплывают», в результате машина становится неуправляемой. Тут совершенно не важна глубина лужи, потому что на большой скорости даже самая маленькая может вызвать потерю контроля над машиной», – делится автоэксперт.

    Кроме того, он призывает думать и о других участниках движения, ведь быстрая езда по луже может вызвать волну, которая полностью накроет соседний автомобиль. В таких обстоятельствах водитель другой машины может растеряться, ведь ему на протяжении нескольких секунд, а это около 20 метров, ничего не будет видно.

    Бахарев также провел сравнение между традиционным автомобилем и электромобилем во время ливня. «Конечно, автомобилю на электродвигателе риск гидроудара не грозит, но я бы все равно придерживался бы стандартов глубины. Мы не знаем, как машина поведет себя, если сильная струя воды попадет на аккумулятор или другие электрические механизмы. Не думаю, что при тестировании электромобили пытались топить, выявляя безопасный для них уровень воды, а электричество и вода – априори вещи несовместимые. Так что вне зависимости от типа двигателя, лучше на затопленные участки дороги не заезжать», – рассуждает специалист.

    «Помните, что автомобиль – в первую очередь дорожный транспорт. И если вы не уверены в его проходимости по городским подтопленным дорогам, то, возможно, в этот день стоит остаться дома либо отправиться по делам на общественном транспорте», – заключил Бахарев.

    Ранее синоптики рассказали, что в ночь на понедельник на Московский регион обрушились сильные осадки. В Москве – затяжной ливень, а в Зеленограде зафиксирован рекорд – в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

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    21 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост

    Мост в Подмосковье обрушился после дождей, отрезаны три поселка

    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост
    @ dorogitransport

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сильных дождей в Наро-Фоминском районе разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ, сообщили в оперативных службах.

    В Наро-Фоминском районе Московской области рухнул бетонный мост из-за обильных осадков, передает ТАСС. Это привело к тому, что часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма» оказались отрезаны от транспортного сообщения.

    В настоящее время ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, а также прокладке и отсыпке временной переправы. Для эвакуации и передвижения жителей задействованы лодки спасателей.

    Организация новой переправы и восстановление транспортного сообщения планируется завершить до обеда понедельника.

    Москвичей ранее предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды.

    В столице в понедельник ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    21 июля 2025, 16:59 • Новости дня
    В Подмосковье еще один мост обрушился из-за ливней

    Второй мост рухнул из-за дождей в Истринском районе Подмосковья

    Tекст: Денис Тельманов

    В Истринском районе из-за сильных осадков и подъема воды разрушился мост через реку Песочную, нарушив транспортное сообщение.

    Как передает ТАСС, из-за обильных дождей в Истринском районе Подмосковья обрушился мост через реку Песочную. Несколько домов оказались отрезанными от транспортного сообщения.

    По словам источника агентства, подъезд к СНТ и коттеджному поселку «Сысоево Парк» затруднен. На место происшествия были направлены оперативные и коммунальные службы для устранения последствий ЧП.

    Ранее утром в понедельник из-за дождей был размыт мост в Наро-Фоминском районе. В результате часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма» также оказались отрезанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе после сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ. В разных районах Москвы за сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

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    21 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве
    @ Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве, местами выпало более 57 мм воды.

    Фронт окклюзии «завис» над Москвой в понедельник, осадки в столице будут идти еще 4-5 часов, передает РИА «Новости».

    Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сейчас основную роль в формировании погоды играет циклон, который вышел на запад Центрального федерального округа. Связанный с ним фронт окклюзии медленно движется с юго-востока на северо-запад через центральные области Европейской России, включая Москву.

    По словам Леуса, «осадки постепенно уже ослабевают, и те подтопления, которые еще есть в Москве, они, наверное, формируются из-за, скажем так, стекания в пониженные места тех дождей сильных, которые прошли несколько часов назад». В аэропортах Москвы фиксируются слабые ливни или дожди, интенсивность которых снижается.

    Тем временем в понедельник в Москве зафиксировано рекордное для 21 июля количество осадков с 1879 года. Метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале уточнила, что на разных столичных метеостанциях выпало от 30,8 до 57,3 мм дождя, что значительно превышает прежний рекорд 2000 года. Окончательные данные о количестве выпавших осадков по Москве и области будут опубликованы после 21.00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в разных районах Москвы за минувшие сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

    Обильные осадки обрушились на Москву с ночи, в Зеленограде зафиксирован рекорд, а в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

    В Наро-Фоминском районе из-за сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов.

    Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды.

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    21 июля 2025, 22:16 • Новости дня
    Накрывший европейскую часть России циклон показали из космоса
    Накрывший европейскую часть России циклон показали из космоса

    Tекст: Антон Антонов

    Спутники зафиксировали масштабный циклон, ставший причиной самого дождливого дня в Москве за 146 лет, сообщил Роскосмос, опубликовав видеоролик, составленный из снимков циклона.

    Роскосмос опубликовал в Telegram видео того, как «выглядела из космоса непогода над столицей». Для создания ролика использовались изображения, полученные с российских спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

    «Москву накрыло дождем: побит рекорд 1879 года. 146 лет 21 июля не бывало таким дождливым, как сегодня», – говорится в сообщении к видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обильные осадки обрушились на Москву с ночи. Дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному количеству осадков для 21 июля, местами выпало более 57 мм воды.

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    21 июля 2025, 07:31 • Новости дня
    Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве неблагоприятные погодные условия могут привести к изменению маршрутов и задержкам движения наземного транспорта на отдельных направлениях, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

    Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости». В сообщении столичного департамента транспорта отмечается, что из-за погодных условий отдельные маршруты могут быть оперативно изменены.

    Москвичам рекомендовали быть внимательнее и обращать внимание на объявления водителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в понедельник ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля.

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    22 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    Синоптик: В Москве завершился климатический пик лета
    Синоптик: В Москве завершился климатический пик лета
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Климатический пик лета в Москве завершится в среду, после чего начнется постепенное снижение среднесуточной температуры.

    По данным, рассчитанным за период с 1991 по 2020 год, самые теплые дни столичного года приходятся на 16–23 июля, когда среднесуточная температура достигает +19,8 °С. Уже с четверга температура начнет снижаться на одну десятую градуса ежедневно вплоть до середины января, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

    Однако лето пока не спешит уходить. После недавнего похолодания и обильных дождей в Москве вновь установится жаркая и солнечная погода. Уже во вторник температура почти достигла 25 градусов, а в четверг ожидается 26-28 градусов, в пятницу жара усилится до 28-30 градусов.

    Суббота также порадует Москву теплой и ясной погодой, а в воскресенье вновь возможны грозовые дожди и небольшое понижение температуры на один градус. В начале следующей недели вероятны кратковременные осадки, при этом температурный фон будет на два–три градуса выше климатической нормы.

    Ранее эксперт объяснил, что к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве привели дожди, вызванные фронтом окклюзии.

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    21 июля 2025, 06:20 • Новости дня
    Москвичам пообещали дождь и тепло в понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей Москвы в понедельник ждут дожди с грозами и порывистым ветром, а воздух прогреется до 26 градусов выше нуля.

    В понедельник москвичей ожидает облачная погода с дождями и возможной грозой, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. «Днем в столице будет 24-26 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 16 градусов», отмечается в сообщении синоптиков.

    Ветер в этот день будет юго-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 741 миллиметр ртутного столба.

    В области также прогнозируются облачность и дожди. Днем температура воздуха будет в пределах 21-26 градусов тепла, ночью – до плюс 13 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с температурой, превышающей климатическую норму. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето ожидается лишь немного теплее обычного.

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    20 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал частые дожди и грозы в Москве с понедельника

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице на предстоящей неделе практически ежедневно ожидаются осадки, а грозы наиболее вероятны в понедельник и вторник.

    Дожди и грозы прогнозируются в Москве на следующей неделе, передает РИА «Новости». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, вероятность осадков особенно высока в первые два дня недели, но полностью исключить их нельзя и в среду с четвергом.

    Леус уточнил: «В Москве на предстоящей рабочей недели без дождей обойдется лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше – в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя».

    Температура днем составит от 22 до 25 градусов в понедельник и вторник, повысится до 25–28 градусов в среду и четверг, а в пятницу достигнет 26–29 градусов. Ночью воздух будет прогреваться до 16–19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе в воскресенье ожидаются кратковременные осадки. Местами пройдут ливни с грозой и возможен град. Температура воздуха достигнет 25 градусов.

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    20 июля 2025, 09:41 • Новости дня
    Москвичам пообещали грозы с градом в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столичном регионе в воскресенье ожидаются кратковременные осадки, местами пройдут ливни с грозой и возможен град, температура достигнет 25 градусов, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, кратковременные дожди и ливни с грозой ожидаются в Москве и Московской области в воскресенье, передает РИА «Новости». Леус добавил, что местами возможно выпадение града. Температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов, по области – от 21 до 26 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду, во время грозы возможны порывы.

    Атмосферное давление в регионе будет пониженным – около 742 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы. Леус также отметил, что в понедельник дожди продолжатся, днем ожидается гроза, а температура составит от 22 до 24 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с превышением климатической нормы и без осадков до конца мая. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето будет лишь немного теплее обычного и с небольшим дефицитом осадков.

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    21 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Синоптик сообщил о пролившихся 50 литрах дождя на квадратный метр в Москве

    Синоптик: 50 литров осадков на квадратный метр обрушились на Москву за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В разных районах Москвы за минувшие сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

    На Москву ночью выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. «Это примерно пять ведер воды на метр площади», – уточнил он.

    К девяти утра на ВДНХ выпало 28 мм осадков, что составляет треть месячной нормы, на Балчуге зарегистрировано 39 мм, а в Тушино – 49 мм (58% от нормы июля).

    На северо-западе города ливни были особенно сильны: в Митино выпало 71,2 мм, а в Зеленограде – 91,6 мм воды, что превышает обычный месячный объем.

    В Подмосковье рекордные показатели зафиксированы в Коломне (66 мм) и Новом Иерусалиме (48 мм). Много осадков выпало и во Внуково (31 мм), Шереметьево (41 мм), Домодедово (24 мм), Немчиновке (37 мм).

    По словам синоптика, месячная норма осадков в Москве уже выполнена повсеместно, а в ряде районов Подмосковья она была превышена почти в два раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Москву обрушились обильные осадки, а в Зеленограде зафиксировали месячную норму дождя за несколько часов.

    В Наро-Фоминском районе из-за сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ.

    Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды.

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    22 июля 2025, 00:56 • Новости дня
    Синоптик предупредил о «новой порции грозовых дождей» в Москве во вторник

    Tекст: Антон Антонов

    После рекордных ливней в Москве ожидается «новая порция грозовых дождей», но интенсивность будет ниже, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус сообщил в Telegram, что ночью ожидаются «короткие дожди». Во вторник столицу и окрестности накроет «новая порция грозовых дождей». При этом Леус подчеркнул, что «их интенсивность будет в разы ниже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве. Роскосмос опубликовал видеоролик, составленный из снимков циклона, который стал причиной самого дождливого дня в столице.

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    21 июля 2025, 10:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали сильный дождь в Москве до вечера

    Tекст: Мария Иванова

    Обильные осадки с ночи обрушились на Москву, в Зеленограде зафиксирован рекорд – в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

    Сильный ливень, который начался минувшей ночью, может сохраниться местами в Москве до вечера, передает ТАСС.

    В Гидрометцентре  уточнили: «В ближайший час с сохранением до 19:00 мск 21 июля в Москве местами ожидается очень сильный, ливневый дождь». Специалисты распространили соответствующее предупреждение для жителей города.

    В столице и по области до 21.00 действует желтый уровень погодной опасности, который символизирует потенциально опасные метеоусловия. Жителям и гостям Москвы рекомендовано использовать общественный транспорт, чтобы избежать заторов на дорогах. Департамент транспорта предупреждает о возможных затруднениях движения, особенно в центре города и на вылетных магистралях.

    Ситуационный центр и патрульные экипажи следят за обстановкой на дорогах, власти призывают водителей соблюдать осторожность: не нарушать скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

    По данным комплекса городского хозяйства мэрии, за ночь и утро в отдельных районах Москвы выпала месячная норма осадков. Например, в Зеленоградском округе выпало до 91 мм при норме 85 мм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе из-за сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов.

    Москвичей предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды.

    Ранее синоптики сообщали, что жителей Москвы в понедельник ждут дожди с грозами и порывистым ветром.

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    22 июля 2025, 06:30 • Новости дня
    Москвичам пообещали дожди с грозами во вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столичном регионе во вторник ожидаются осадки, гроза и максимальная температура до плюс 25 градусов, а ночью станет прохладнее, сообщается на сайте Гидрометцентра.

    Облачная погода с прояснениями, дождь и гроза прогнозируются в Москве во вторник, передает ТАСС. Днем температура воздуха составит от 23 до 25 градусов выше нуля, ночью на среду может опуститься до плюс 16 градусов.

    Ожидается западный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье во вторник синоптики прогнозируют температуру от плюс 21 до плюс 26 градусов, а ночью – понижение до плюс 13 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик предупредил о приходе новой порции грозовых дождей в Москву. Фронт окклюзии ранее вызвал рекордные ливни в столице. За минувшие сутки в Москве пролились 50 литров дождя на квадратный метр.

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    22 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле 23 и 24 июля

    Ученые сообщили о вероятности слабых магнитных бурь из-за корональной дыры

    Tекст: Мария Иванова

    Слабые магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, могут наблюдаться на Земле 23 и 24 июля, но их сила не превысит первого уровня.

    Слабые магнитные бури ожидаются на Земле 23 и 24 июля из-за корональной дыры на Солнце, передает ТАСС.

    Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитные возмущения могут достигать пика на минимальном первом уровне и сохраняться до четверга.

    Причиной бурь стала корональная дыра средних размеров, которая сейчас располагается примерно по линии Солнце – Земля. Ученые отмечают: «Рост плотности солнечного ветра ожидается умеренным, поэтому сильные геомагнитные бури маловероятны». Вероятность того, что бури достигнут второго уровня или выше, оценивается всего в 6%.

    Продолжительность магнитных возмущений, по прогнозу специалистов, не должна превысить двух суток. Ожидается, что влияние бурь на технические системы и здоровье людей будет минимальным.

    Ранее на Солнце за два дня зафиксировали 17 вспышек, включая две мощные вспышки уровня M, что втрое превышает обычные показатели июля. Резкий рост активности на Солнце показали на видео.

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    Российские удары по ТЦК вынуждают правительство Украины пересматривать формат работы военкоматов. Как заявили в Раде, их деятельность может приобрести «мобильный» характер. По мнению экспертов, речь идет о переориентации работы учреждений со стационарных мест в пользу создания полевых лагерей. Как это повлияет на дальнейший ход принудительной мобилизации на Украине? Подробности

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    Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом

    Экономика Китая опровергает все пессимистичные прогнозы и продолжает свой рост, несмотря на целый ряд серьезных проблем. Есть, по крайней мере, три версии, как Китаю удалось достигнуть такого впечатляющего результата. И одна из них связана с российской экономической политикой последнего времени. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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