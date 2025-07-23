США возобновили работы по межконтинентальной ракете Sentinel

Tекст: Дмитрий Зубарев

США возобновили работы по проекту межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel после согласования бюджета с ВВС, передает РИА «Новости».

Корпорация Northrop Grumman сообщила о реструктуризации, позволившей снять приостановку работ над командными пунктами и пусковыми установками комплекса.

Гендиректор Northrop Grumman Кэти Уорден уточнила, что достигнутое соглашение позволит восстановить основные параметры программы.

По словам главы Northrop, ускорение реализации проекта и частичное снижение издержек остаются приоритетными задачами. Уорден также сообщила о переговорах по ускорению производства стратегического бомбардировщика B-21 Raider, на которые выделено дополнительно 4,5 млрд долларов.

Компания рассчитывает принять участие в американской программе по созданию орбитальных перехватчиков «Золотой купол». Сейчас Northrop проводит наземные испытания собственной версии перехватчика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС США приостановили работы над элементами межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Пентагон сообщил о продлении программы создания данной ракеты. Пентагон задумался об отказе от программы новой МБР.