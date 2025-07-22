Суд взыскал с театра «Меридиан» 3 млн рублей за музыку Рыбникова

Онищенко призвал туристов сдавать путевки в Турцию из-за обнаруженной там холеры

Tекст: Татьяна Косолапова

В Турции вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей были обнаружены ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. В связи с этим туристов предупредили о риске заражения этой вызывающей холеру бактерией.



«Заражение холерой происходит через воду, пищу. Проходит заболевание неприятно – идет обезвоживание организма, человек испытывает рвоту, диарею, происходит обратный осмос – в результате воздействия токсинов холерного эмбриона вся жидкость идет в обратном направлении», – говорит Онищенко.

Он рассказывает, что в мире идет уже седьмая по счету пандемия холеры, которая началась еще в 1960 году, длится она 65 лет. Сейчас наблюдается подъем заболеваемости, о нем эпидемиологи предупреждали в начале лета этого года. В России контроль на побережьях южной и азиатской частей нашей страны (в регионах с умеренным климатом) начали еще в мае.

«Есть понятие "холерный эмбрион", а есть возбудитель холеры. Полагаю, в Турции циркулируют холерные эмбрионы, но еще не холера, иначе пляжи уже были бы закрыты по международным и национальным правилам. Тем не менее, если путевку еще не купили, лучше туда все-таки не ехать. Если же билеты уже куплены, но есть возможность сделать возврат, то стоит так и поступить. А если чемоданы уже собраны, тур уже никак не вернуть или люди уже находятся там, то я рекомендую не испытывать судьбу, в море не купаться. В бассейнах – можно, на песке загорать тоже можно», – делится врач.

Кроме того, он наказывает, что ехать в эту страну нужно обязательно с медицинской страховкой для того, чтобы в случае чего можно было обратиться за медицинской помощью в местные больницы. В противном случае такой визит к врачу может обойтись в стоимость всего отдыха на море.

«Закончится вся эта катавасия, когда температура водоемов опустится ниже 17 градусов. Тогда вода становится кислотной и убивает эмбрионов. Поэтому рассчитывать на то, что можно будет просто перенести поездку на месяц, не стоит, до конца сезона ничего не решится», – заключил Онищенко.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что не получали никаких жалоб на заражение опасными бактериями от отдыхающих в Турции туристов.