А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Суд взыскал с театра «Меридиан» 3 млн рублей за музыку Рыбникова
Суд взыскал с организаторов спектакля «Буратино» в Москве более 3 млн рублей
Арбитражный суд Москвы назначил компенсацию за незаконное использование произведений известного композитора Алексея Рыбникова в спектакле по мотивам советского фильма «Приключения Буратино».
Иск был связан с тем, что компания «Центр развития культуры» поставила спектакль по мотивам фильма «Приключения Буратино» на сцене культурного центра «Меридиан» с использованием музыки Рыбникова, передает РИА «Новости».
Всего спектакль прошел 15 раз, а на сайте «Меридиана» был размещен видеоролик с песней «Бу-ра-ти-но!». Рыбников заявил, что этот ролик специально подчеркивал использование его популярных композиций для привлечения зрителей к покупке билетов.
Суд установил, что договоров на использование произведений не было заключено ни с Рыбниковым, ни с поэтом Юрием Энтиным. За нарушение прав истца суд взыскал с «Меридиана» около 842 тыс. рублей, с «Центра развития культуры» – примерно 2,3 млн рублей. Общая сумма составила свыше 3 млн рублей, хотя изначально Рыбников требовал около 5,5 млн рублей.
Суд счел требования композитора частично обоснованными, признав виновными обе стороны в незаконном использовании музыки.
Ранее музыкант Никольский выиграл суд за использование его песен в шоу «Голос». С клуба «Мутабор» решили взыскать 300 тыс. рублей за просроченные платежи по договору об использовании музыкальных произведений.