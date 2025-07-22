А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Депутат ГД Тарасенко скончался после тяжелой болезни
Скончался депутат Госдумы Михаил Тарасенко, представлявший «Единую Россию» и занимавший пост в комитете по труду и социальной политике.
О смерти Михаила Тарасенко сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает ТАСС. Тарасенко ушел из жизни на 78-м году после продолжительной и тяжелой болезни.
«Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал. Сегодня ушел из жизни. Вы знаете, о ком я говорю, Тарасенко Михаил Васильевич. Он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее», – сказал Володин.
Тарасенко был членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. В парламенте он занимался вопросами социальной поддержки, трудовых отношений и защищал интересы ветеранов.
В начале мая в Башкирии в возрасте 73 лет скончался первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев, на следующий день бывший депутат Госдумы Виктор Таланов, страдавший онкологическим заболеванием, скончался в возрасте 74 лет возле своего дома на улице Красного Курсанта в Петербурге.