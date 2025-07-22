А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Ростех опроверг приостановку строительства цеха для МС-21 и Ту-214
Строительство нового производственного цеха под Екатеринбургом выдано положительное заключение госэкспертизы и разрешение на работы, сообщили в государственной корпорации Ростех.
Проект по возведению нового цеха для производства авиационной электроники на предприятии КРЭТ в Сысертском районе региона продолжается, пояснили в Ростехе, передает РИА «Новости».
Представители Ростеха опровергли сообщения о заморозке работ, подчеркнув, что государственная экспертиза одобрила проект, а администрация выдала разрешение на строительство.
Планируется реконструкция и перевооружение производственных мощностей для серийного выпуска модулей и блоков, предназначенных для новых российских самолетов. Реализация проекта, по данным Ростеха, идет строго по графику, а расширение производственной базы оценивается как критически важное для всей отечественной авиационной программы.
В компании добавили, что завершение модернизации позволит обеспечить начало поставок самолетов авиакомпаниям в 2026 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил, что на заводе Объединенной авиастроительной корпорации собрано 14 серийных самолетов МС-21. Еще девять лайнеров находятся на разных стадиях производства.