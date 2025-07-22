А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Индия получила первую партию американских вертолетов Apache AH-64E
Армейская авиация Индии усилилась после поступления первых трех ударных вертолетов Apache AH-64E, прибывших из Соединенных Штатов.
Индийская армия получила первую партию из трех новых боевых вертолетов Apache AH-64E в рамках соглашения между Индией и США на сумму 600 млн долларов, передает ТАСС.
В армейской пресс-службе заявили: «Важнейший момент для индийской армии. Сегодня в Индию прибыла первая партия вертолетов Apache для армейской авиации». В ведомстве также отметили, что новые машины значительно повысят оперативные возможности военных.
Поставка вертолетов была задержана из-за сбоев в цепочке поставок и технических проблем, с которыми столкнулись американские производители. Изначально шесть вертолетов должны были поступить в армию к маю – июню 2024 года, однако в результате сложности сроки были смещены.
Вторая партия из трех вертолетов ожидается к концу текущего года, после чего новые машины будут размещены на западной границе с Пакистаном. ВВС Индии уже эксплуатируют 22 вертолета Apache, поставленных по предыдущему контракту 2015 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии выразили обеспокоенность задержкой поставок американских вертолетов Apache и двигателей для истребителей Tejas Mk 1A.