Пасечник запустил блок наставничества в программе «Герои Луганщины»

Новый этап направлен на передачу опыта представителями власти участникам специальной военной операции, проходящих подготовку для работы в управленческих структурах региона. Наставниками стали глава республики, министры, парламентарии и руководители муниципалитетов.

«Вы все прошли серьезные жизненные испытания и героически проявили себя в боевых условиях. Уверен, что вы понимаете: как в военной, так и в гражданской службе в основе всего лежат патриотизм, чувство ответственности и личная порядочность. Если это есть, то профессиональные навыки – дело наживное», – сказал Пасечник.

Он добавил, что искреннее стремление служить Родине – главное качество для управленцев, которые поведут республику в будущее.

Директор центра карьерного сопровождения Президентской академии Маргарита Гончарова назвала работу с наставниками ключевым элементом проекта. Она отметила, что переход участников программы на государственную службу невозможен без серьезного сопровождения и поддержки.

Пасечник лично стал наставником заместителя директора Госархива ЛНР Владимира Бобцова, участника СВО и ветерана Народной милиции. В беседе с ним глава региона подчеркнул, что на первом месте для госслужащего должна быть честность по отношению к семье, себе, жителям и своей стране. Владимир Бобцов выразил намерение оправдать доверие наставника и получить максимум практического опыта.