К процессу по «Крокусу» допустили 150 потерпевших

Tекст: Дмитрий Зубарев

Не более 150 человек из 2,3 тыс. признанных потерпевшими по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» примут участие в судебном процессе, пишет ТАСС. Один из участников процесса пояснил, что желание участвовать в заседаниях выразили около 150 человек. Всего на скамье подсудимых окажутся 19 исполнителей и соучастников нападения, произошедшего в Красногорске.

Дело будет рассматривать коллегия из трех судей 2-го Западного окружного военного суда. Материалы дела насчитывают более 470 томов, в них собраны вещественные доказательства и результаты более 200 экспертиз в отношении обвиняемых. Суду еще предстоит определить дату и место проведения основного процесса, так как действующие залы не смогут вместить всех участников.

Также не решен вопрос, будет ли разбирательство открытым для СМИ и публики. Окончательное решение по этому поводу вынесут перед оглашением обвинительного заключения. В пресс-службе суда отмечают, что слушания могут быть закрыты в любой момент для обеспечения безопасности.

Сегодня военный суд оцеплен сотрудниками Росгвардии, ОМОН и кинологами, сообщают в правоохранительных органах. В здание по списку допускаются только участники назначенных процессов, подтвердила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. По данным следствия, в результате теракта в «Крокусе» погибли 149 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный суд Москвы получил дело о теракте в «Крокусе». Генпрокуратура направила материалы этого дела в суд. Боевики «Вилаят Хорасан» устроили теракт в «Крокусе» в интересах Украины.