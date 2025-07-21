О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.0 комментариев
К процессу по «Крокусу» допустили 150 потерпевших
К уголовному процессу по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье допущено не более 150 потерпевших из 2300 признанных таковыми.
Не более 150 человек из 2,3 тыс. признанных потерпевшими по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» примут участие в судебном процессе, пишет ТАСС. Один из участников процесса пояснил, что желание участвовать в заседаниях выразили около 150 человек. Всего на скамье подсудимых окажутся 19 исполнителей и соучастников нападения, произошедшего в Красногорске.
Дело будет рассматривать коллегия из трех судей 2-го Западного окружного военного суда. Материалы дела насчитывают более 470 томов, в них собраны вещественные доказательства и результаты более 200 экспертиз в отношении обвиняемых. Суду еще предстоит определить дату и место проведения основного процесса, так как действующие залы не смогут вместить всех участников.
Также не решен вопрос, будет ли разбирательство открытым для СМИ и публики. Окончательное решение по этому поводу вынесут перед оглашением обвинительного заключения. В пресс-службе суда отмечают, что слушания могут быть закрыты в любой момент для обеспечения безопасности.
Сегодня военный суд оцеплен сотрудниками Росгвардии, ОМОН и кинологами, сообщают в правоохранительных органах. В здание по списку допускаются только участники назначенных процессов, подтвердила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. По данным следствия, в результате теракта в «Крокусе» погибли 149 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный суд Москвы получил дело о теракте в «Крокусе». Генпрокуратура направила материалы этого дела в суд. Боевики «Вилаят Хорасан» устроили теракт в «Крокусе» в интересах Украины.