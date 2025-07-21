Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.5 комментариев
«Бурановские бабушки» внесены в базу сайта «Миротворец»
«Бурановские бабушки» внесены на сайт «Миротворец» за концерты в Крыму
Участницы коллектива «Бурановские бабушки», представлявшие Россию на «Евровидении-2012», внесены в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» за выступления в Крыму.
Известная группа «Бурановские бабушки» внесена в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.
В списках с 2020 года числятся действующие солистки коллектива: Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова. Как отмечается на сайте, их персональные данные опубликованы за повторные выступления с концертами в Крыму и Донбассе, а также за «нарушение границ Украины».
В полном составе в базу «Миротворца» добавлен и весь ансамбль, который представлял Россию на конкурсе «Евровидение-2012» с песней Party for everybody, занявшей второе место. Среди участниц – народные артистки Удмуртии Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Зоя Дородова, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева и Екатерина Шкляева. Последняя скончалась в 2024 году на 87-м году жизни.
Сайт «Миротворец» работает с 2014 года. Его основная задача – сбор и публикация личных данных лиц, которые, по мнению авторов ресурса, представляют угрозу национальной безопасности Украины. В базу сайта неоднократно попадали артисты, журналисты и политики, посещавшие Крым и Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию у создателей платформы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Народного артиста России Олега Газманова внесли в розыск Службы безопасности Украины. Народный артист России Николай Басков оказался в розыске СБУ. Имя шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева занесли в базу украинского сайта «Миротворец» после его поездки в Крым в марте 2021 года.